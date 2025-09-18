НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Поезда Talgo начнут курсировать между Костанаем и Алматы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52584
Поезда Talgo начнут курсировать между Костанаем и Алматы
Отправлено: 18.09.25 - 14:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запуск нового поезда №119/120 планируется в 2026 году. Его сформируют из вагонов "Тальго" за счет обновления вагонного парка. Об этом стало известно во время брифинга по актуальным вопросам железнодорожных пассажирских перевозок.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1495
Re: Поезда Talgo начнут курсировать между Костанаем и Алматы
Отправлено: 18.09.25 - 14:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могли бы и на нормальные вагоны раскошелится, а не на эти недовагоны.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3862
Re: Поезда Talgo начнут курсировать между Костанаем и Алматы
Отправлено: 18.09.25 - 17:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Могли бы и на нормальные вагоны раскошелится, а не на эти недовагоны.

Очевидно, что на основных маршрутах между Алматой и Астаной будут новые швейцарские вагоны, а Тальго, которые еще 15-20 лет срок годности имеют, будут переставлять на другие маршруты. Насчет недовагонов, по после скотовозки под названием поезд номер 43, Тальго, хоть они и тесноватые, покажутся воплощением комфорта.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7738
Re: Поезда Talgo начнут курсировать между Костанаем и Алматы
Отправлено: 18.09.25 - 18:20
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное чтобы блохи не покупали, я в последней поездке весь путь просидел, оказывается бывает такой комплекс
Профайл Посетить вебсайт
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7738
Re: Поезда Talgo начнут курсировать между Костанаем и Алматы
Отправлено: 18.09.25 - 18:22
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное чтобы блохи не покусали, я в последней поездке весь путь просидел, оказывается бывает такой комплекс
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16919
Re: Поезда Talgo начнут курсировать между Костанаем и Алматы
Отправлено: 19.09.25 - 06:52
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Главное чтобы блохи не покусали

Недавно пришлось ехать ст Тобол - Семей. Бухгалтер звонит, и спрашивает тебе какое место купить?. Я ей, верхнее что б мне не какая бабушка мозги не выносила типа сынок подвинься. Или яжемать.

Блох небыло. Но. Уважаемые пассажиры вы носки иногда передивайте, или стирайте. Блин идеш за чаем, вдоль лежанок. прёт вонь.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28748
Поезда Talgo начнут курсировать между Костанаем и Алматы
Отправлено: 19.09.25 - 07:23
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Уважаемые пассажиры вы носки иногда передивайте, или стирайте. Блин идеш за чаем, вдоль лежанок. прёт вонь.

Виталя, я когда из КЗ уезжал, был буран, минус 30, и две минуты на посадку в поезд, с сумками. Я был одет во всё что только мог напялить, а потом с меня пот градом лил после такого спринтерского забега. В самолёте в зимней обуви максимально некомфортно, и снять - стрёмно. В Торонто прилетаем как эскимосы одетые, там трава зелёная, и люди с нас угарают :lol:

[Исправлено: maxsaf, 19.09.2025 - 08:26]
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1784
Поезда Talgo начнут курсировать между Костанаем и Алматы
Отправлено: 19.09.25 - 09:43
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тальго-это вагоны для карликов. Вообще всё узко низко.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS