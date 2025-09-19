НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
ДТП на проспекте Назарбаева в Костанае: пострадал пассажир Lada
19.09.25 - 09:41
В Костанае на проспекте Назарбаева, между микрорайонами Юбилейный и Алтын Арман, произошло ДТП с участием автомобилей Lada Granta и Kia. По информации полиции, столкновение произошло из-за того, что водитель Lada, поворачивая налево в микрорайон, не уступила дорогу встречному автомобилю.
Re: ДТП на проспекте Назарбаева в Костанае: пострадал пассажир...
19.09.25 - 09:41
#1
Там надо вернуть как было! Постоянно аварии,тк из-за кустов не видно,а раньше те напротив стояли на красный,когда поток налево поворачивал в микрорайоны. Верните как было!
