Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 21:30
Цитата:
Ну это и правильно. Главное, что могут предсказать вероятность и относительную возможность, развития, появления того или другого заболевания. Или хотя бы склонность к чему то. Это уже достаточно и полезно. А как с этим жить, тоже можно рекомендации получить. А лечить должны все же те, кто лечит - Врач.
maxsaf:
отказываются помогать в самолечении, даже животных.
Ну это и правильно. Главное, что могут предсказать вероятность и относительную возможность, развития, появления того или другого заболевания. Или хотя бы склонность к чему то. Это уже достаточно и полезно. А как с этим жить, тоже можно рекомендации получить. А лечить должны все же те, кто лечит - Врач.
Отправлено: 18.09.25 - 21:36
Цитата:
Цитата:
Мне основы знания давала мама и образование
И к своему счастью я не обращаюсь и не разговариваю с Богом или еще с кем то там , считая его за свою мать.
Вот это да, болезнь, искать психотерапию там
У меня для этого есть жена и дети
maxsaf:
Цитата:
Что об этом думает ИИ:
Мне основы знания давала мама и образование
И к своему счастью я не обращаюсь и не разговариваю с Богом или еще с кем то там , считая его за свою мать.
Вот это да, болезнь, искать психотерапию там
У меня для этого есть жена и дети
Отправлено: 18.09.25 - 21:41
Цитата:
Цитата:
Заметь, вы по темам не пишите, лишь гоняетесь за моими постами
И у кого этот ПМС, ой, ОКР?
таноми52:
Цитата:
Постоянный, навязчивый поиск информации может быть связан с: Обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).
Заметь, вы по темам не пишите, лишь гоняетесь за моими постами
И у кого этот ПМС, ой, ОКР?
Отправлено: 18.09.25 - 21:47
Цитата:
Цитата:
Разве он не подтвердил твою одержимость , которая бегает за моими постами вот уже лет 15?
таноми52:
Цитата:
Ну,вот! ИИ подтвердил мои предположения об ОКР данного пользователя на основании его постов!
Разве он не подтвердил твою одержимость , которая бегает за моими постами вот уже лет 15?
Отправлено: 18.09.25 - 22:53
Цитата:
Пфффф, что-то как то слабенько, ты можешь лучше, ну-ка напрягись
111:
Мне основы знания давала мама и образование И к своему счастью я не обращаюсь и не разговариваю с Богом или еще с кем то там , считая его за свою мать. Вот это да, болезнь, искать психотерапию там У меня для этого есть жена и дети
Мне основы знания давала мама и образование И к своему счастью я не обращаюсь и не разговариваю с Богом или еще с кем то там , считая его за свою мать. Вот это да, болезнь, искать психотерапию там У меня для этого есть жена и дети
Пфффф, что-то как то слабенько, ты можешь лучше, ну-ка напрягись
Отправлено: 18.09.25 - 23:20
Цитата:
Это не значит, что оно не соединяет поселок с областным центром и не используется. Уверен на 100% что ваша информация как минимум ошибочная.
ZanoZOV:
Оптоволокно пока никто не подключал! так что не надо. На это нет денег!
Оптоволокно пока никто не подключал! так что не надо. На это нет денег!
Это не значит, что оно не соединяет поселок с областным центром и не используется. Уверен на 100% что ваша информация как минимум ошибочная.
Отправлено: 18.09.25 - 23:27
Цитата:
ZanoZOV: Второе я сам инженер-радиотехник со стажем более 40 лет, и проживаю здесь.Тогда объясните мне, что там у вас за кабель 85 года, и как по вашему весь поселок получает через него интернет?
Отправлено: 18.09.25 - 23:40
Цитата:
Что и требовалось доказать. Обычные скандалисты, вам лишь бы кричать громче, а факты и истина вас не интересуют.
ZanoZOV:
Вот вы вообще то проживаете в другом государстве, чего сюда то лезете со своими 5 копейками? Или вы наш доморощенный любитель казахтелекома? Что не зная истинного пооложения дел так рьяно защищаете их а меня пытаетесь в чём то обвинить? Сидите тихо, пока не пришло лихо!
Вот вы вообще то проживаете в другом государстве, чего сюда то лезете со своими 5 копейками? Или вы наш доморощенный любитель казахтелекома? Что не зная истинного пооложения дел так рьяно защищаете их а меня пытаетесь в чём то обвинить? Сидите тихо, пока не пришло лихо!
Что и требовалось доказать. Обычные скандалисты, вам лишь бы кричать громче, а факты и истина вас не интересуют.
Отправлено: 18.09.25 - 23:44
Цитата:
Зачем в личку. Выкладывайте так, чтобы все видели. Можете закрасить там приватную информацию, она не нужна. Или боитесь что к вам из Казахтелекома инженеры ночью придут и пытать будут?
ZanoZOV: Письмо у меня передо мной лежит. Что Вам его в личку отправить? Или как?
Зачем в личку. Выкладывайте так, чтобы все видели. Можете закрасить там приватную информацию, она не нужна. Или боитесь что к вам из Казахтелекома инженеры ночью придут и пытать будут?
Отправлено: 18.09.25 - 23:47
Цitata:
Я работаю в ISP, который тянет оптоволокно в каждый дом, FTTH, не GPON. Так уж и быть, дам вам фору
ZanoZOV: Всё можете не отвечать. мне фиолетово ваше мнение делитанта.
Я работаю в ISP, который тянет оптоволокно в каждый дом, FTTH, не GPON. Так уж и быть, дам вам фору
Отправлено: 19.09.25 - 06:46
Цитата:
Хорошо бы - было так: - а, то идёшь на приём к какому то УЗКОМУ специалисту, платишь по 12 000- 15 000 тенге только лишь за 10-минутный приём, слушаешь его ЭКАНИЕ и БЕКАНИЕ почерпнутое из интернета и уходишь с НИ с ЧЕМ, но с толстым рецептом нужных или ненужных лекарств для КОРМЯЩЕЙ его аптеки.
Эл-починно:
может по анализу пота, крови, мочи предсказать на будущее возможные заболевания
может по анализу пота, крови, мочи предсказать на будущее возможные заболевания
Хорошо бы - было так: - а, то идёшь на приём к какому то УЗКОМУ специалисту, платишь по 12 000- 15 000 тенге только лишь за 10-минутный приём, слушаешь его ЭКАНИЕ и БЕКАНИЕ почерпнутое из интернета и уходишь с НИ с ЧЕМ, но с толстым рецептом нужных или ненужных лекарств для КОРМЯЩЕЙ его аптеки.
