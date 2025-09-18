Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
Отправлено: 18.09.25 - 18:16
В Казахстане более 17 тысяч человек воспользовались сервисом Egov для жалоб на правонарушения. Депутаты просят, чтобы такие обращения можно было делать анонимно, а данные заявителей были защищены от утечек.
Читать новость
Re: Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
Отправлено: 18.09.25 - 18:16
Очень мило, прямо на душе похерело,хотя не следует забывать что все сосланые в Сибирь и на калыму были жертвами доносов,наш брат не упустит такой момент, вон после интервью сколько ненависти льется на бедную старушку,готовы на гильятину отнести,при этом последняя всего лишь выразила мысли
Отправлено: 18.09.25 - 18:55
У нас на форуме такая услуга практически всегда была, так что мы опередили время..
Отправлено: 18.09.25 - 19:09
Да что ты? Серьезно? И как я могу пожаловаться анонимно? Можно как-то левый ник использовать? Но все равно по номеру вычисляется всё на раз-два.
У нас на форуме такая услуга практически всегда была, так что мы опередили время..
Да что ты? Серьезно? И как я могу пожаловаться анонимно? Можно как-то левый ник использовать? Но все равно по номеру вычисляется всё на раз-два.
Re: Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
Отправлено: 18.09.25 - 22:54
Да, в нашей стране жаловаться официально по закону очень даже опасно! Тут вам не Европа, где на жалобу гражданина отреагируют мгновенно, и я вас уверяю разберутся и обязательно накажут виновных! Почти год довелось там учится. Ну что мы видим в нашем государстве? Вот один наглядный пример в селе Фёдоровка, Фёдоровского района, произошедший с нашей семьёй. Имели мы в пользовании интернет от казахтелекома. Скорость конечно была отвратительная, никаких положенных 8 мегабит на скачивани мы не видели. Иногда она могла выдать этот мировой рекорд на протяжении полудня ,а то и того меньше. Приходилось звонить на 165 когда совсем уже было не в моготу, супруга-то педагог , а сейчас без интернета даже журнал не заполнишь, всё в электронном виде. Ходили в местное бюро, пытались изменить тариф в лучшую сторону, но нам предложили подключить мобильный инет. Где скорость доходила до 30-40 мегабит при скачивании и 15-20 при отдаче! Разница конечно ощутимая! И мы согласились на это. Спустя некоторое время месяц два, было решено отказаться от проводного, и оставить только воздушный инет. И как только мы отключили проводной инет, не прошло и месяца как этот чудо инет иссяк как весенний полноводный ручей! Обращались, но никто не смог нам помочь. И тогда мы решили опять вернуть проводной инет. Но нам вежливо отказали! Инженерная служба заявила что нет техвозможности! Ну что ж пришлось писать жалобу на гос сайт. Через некоторое время пришёт ответ из области, в котором подробно описывали как они нас любят и ценят! И инет нам подключат, только приходите! Да вот загвоздочка, у нас кабель между фёдоровкой и Костанаем был проложен ещё в далёком 1985 году! И ему очень тяжело справляться с современными реалиями связи! Извините пожалуйста господа хорошие, мне лично фиолетово какой там кабель и в каком году был проложен, вы деньги то с меня берёте реальные без учёта не предоставленных услуг! Ну да ладно пошли опять в казахтелеком, всё нам оформили без проблем, но инженер дал добро только на 4 мегабита. Ну что делать согласились. Пришел монтёр, вот тут то и началось самое гадкое в этой истории! Обследовав линию до разведкоробки находившейся на чердаке он заявил кабель будем менять он в отвратительном состоянии! Это как? Вы за три года 7 раз приходили с каким то чемоданом , подключались к линии и не могли этого определить? Это что там за инженер? И зачем его содержат? Чей то родственник что ли ? Как это всё понимать? Кабель был заменён на новый, подключили нам инет. Скорость была в пределах 4 мегабит, но в современных реалиях нам этого на семью не хватало. Помучавшись более полгода мы решили Отказаться от такого инета который только числится, да и был он у меня одного походу во всём райценте! Такова месть инженера! А дали бы 8 мегабит, то после замены испорченного кабеля Всё было бы отлично, и статьи бы этой не было! Ну так как всё меняется, спустя полгода мы опять обратились в казахтелеком . В бюро нам без проблем дали добро! Отправили запрос в костанай, ответ пришёл положительный. Сказали подождать очереди прихода мастера. Ждали три дня. Пошли опять в бюро, где с опущенными глазами девушка сказала что инженер не даёт добро нашей семье вообще на подключение! Найдя инженера в здании супруге пришлось выслушать официальную позицию инженера: Так как вы жалуетесь на плохую скорость, я не даю добро на подключение! Вот так в нашем правовом государстве зависит обслуживание от мнения и желания одного человека! И это у нас 21 век или СРЕДНЕВЕКОВЬЕ какое-то? Так что жаловаться у нас опасно, будь ты хоть трижды прав! Когда у власти такие как господин Шахвалиев, инженер Фёдоровкого Казахтелекома….
Отправлено: 18.09.25 - 23:00
И вы думаете, что этот кабель до сих пор используется для передачи интернета?
Да вот загвоздочка, у нас кабель между фёдоровкой и Костанаем был проложен ещё в далёком 1985 году!
И вы думаете, что этот кабель до сих пор используется для передачи интернета?
Отправлено: 18.09.25 - 23:10
Совершенно обоснованно, судя по тому, как вы тут распространяете мягко говоря нерелевантную информацию. Казахтелеком отчитался о прокладке оптоволокна до вашего поселка в октябре 2020 года. Костанайская область стала восьмым регионом страны, где "Казахтелеком" завершил строительство волоконно-оптических линий связи. А вы сказки рассказываете про кабель 85 года. Какое отношение этот кабель имеет к вашей проблеме? Никакого.
Так как вы жалуетесь на плохую скорость, я не даю добро на подключение!
Совершенно обоснованно, судя по тому, как вы тут распространяете мягко говоря нерелевантную информацию. Казахтелеком отчитался о прокладке оптоволокна до вашего поселка в октябре 2020 года. Костанайская область стала восьмым регионом страны, где "Казахтелеком" завершил строительство волоконно-оптических линий связи. А вы сказки рассказываете про кабель 85 года. Какое отношение этот кабель имеет к вашей проблеме? Никакого.
Re: Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
Отправлено: 18.09.25 - 23:18
Оптоволокно пока никто не подключал! так что не надо. На это нет денег!
Re: Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
Отправлено: 18.09.25 - 23:24
Письмо у меня передо мной лежит. Что Вам его в личку отправить? Или как?
Это первое. Второе я сам инженер-радиотехник со стажем более 40 лет, и проживаю здесь.
Это первое. Второе я сам инженер-радиотехник со стажем более 40 лет, и проживаю здесь.
Отправлено: 18.09.25 - 23:28
Я вам ответил во флуде. Здесь не место.
Re: Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
Отправлено: 18.09.25 - 23:29
Вот вы вообще то проживаете в другом государстве, чего сюда то лезете со своими 5 копейками? Или вы наш доморощенный любитель казахтелекома? Что не зная истинного пооложения дел так рьяно защищаете их а меня пытаетесь в чём то обвинить? Сидите тихо, пока не пришло лихо!
Re: Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
Отправлено: 18.09.25 - 23:30
Всё можете не отвечать. мне фиолетово ваше мнение делитанта.
Отправлено: 18.09.25 - 23:36
С таким отношением вам действительно опасно жаловаться куда либо
Всё можете не отвечать. мне фиолетово ваше мнение делитанта.
С таким отношением вам действительно опасно жаловаться куда либо
