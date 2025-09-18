Re: Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию

Отправлено: - 22:54

Да, в нашей стране жаловаться официально по закону очень даже опасно! Тут вам не Европа, где на жалобу гражданина отреагируют мгновенно, и я вас уверяю разберутся и обязательно накажут виновных! Почти год довелось там учится. Ну что мы видим в нашем государстве? Вот один наглядный пример в селе Фёдоровка, Фёдоровского района, произошедший с нашей семьёй. Имели мы в пользовании интернет от казахтелекома. Скорость конечно была отвратительная, никаких положенных 8 мегабит на скачивани мы не видели. Иногда она могла выдать этот мировой рекорд на протяжении полудня ,а то и того меньше. Приходилось звонить на 165 когда совсем уже было не в моготу, супруга-то педагог , а сейчас без интернета даже журнал не заполнишь, всё в электронном виде. Ходили в местное бюро, пытались изменить тариф в лучшую сторону, но нам предложили подключить мобильный инет. Где скорость доходила до 30-40 мегабит при скачивании и 15-20 при отдаче! Разница конечно ощутимая! И мы согласились на это. Спустя некоторое время месяц два, было решено отказаться от проводного, и оставить только воздушный инет. И как только мы отключили проводной инет, не прошло и месяца как этот чудо инет иссяк как весенний полноводный ручей! Обращались, но никто не смог нам помочь. И тогда мы решили опять вернуть проводной инет. Но нам вежливо отказали! Инженерная служба заявила что нет техвозможности! Ну что ж пришлось писать жалобу на гос сайт. Через некоторое время пришёт ответ из области, в котором подробно описывали как они нас любят и ценят! И инет нам подключат, только приходите! Да вот загвоздочка, у нас кабель между фёдоровкой и Костанаем был проложен ещё в далёком 1985 году! И ему очень тяжело справляться с современными реалиями связи! Извините пожалуйста господа хорошие, мне лично фиолетово какой там кабель и в каком году был проложен, вы деньги то с меня берёте реальные без учёта не предоставленных услуг! Ну да ладно пошли опять в казахтелеком, всё нам оформили без проблем, но инженер дал добро только на 4 мегабита. Ну что делать согласились. Пришел монтёр, вот тут то и началось самое гадкое в этой истории! Обследовав линию до разведкоробки находившейся на чердаке он заявил кабель будем менять он в отвратительном состоянии! Это как? Вы за три года 7 раз приходили с каким то чемоданом , подключались к линии и не могли этого определить? Это что там за инженер? И зачем его содержат? Чей то родственник что ли ? Как это всё понимать? Кабель был заменён на новый, подключили нам инет. Скорость была в пределах 4 мегабит, но в современных реалиях нам этого на семью не хватало. Помучавшись более полгода мы решили Отказаться от такого инета который только числится, да и был он у меня одного походу во всём райценте! Такова месть инженера! А дали бы 8 мегабит, то после замены испорченного кабеля Всё было бы отлично, и статьи бы этой не было! Ну так как всё меняется, спустя полгода мы опять обратились в казахтелеком . В бюро нам без проблем дали добро! Отправили запрос в костанай, ответ пришёл положительный. Сказали подождать очереди прихода мастера. Ждали три дня. Пошли опять в бюро, где с опущенными глазами девушка сказала что инженер не даёт добро нашей семье вообще на подключение! Найдя инженера в здании супруге пришлось выслушать официальную позицию инженера: Так как вы жалуетесь на плохую скорость, я не даю добро на подключение! Вот так в нашем правовом государстве зависит обслуживание от мнения и желания одного человека! И это у нас 21 век или СРЕДНЕВЕКОВЬЕ какое-то? Так что жаловаться у нас опасно, будь ты хоть трижды прав! Когда у власти такие как господин Шахвалиев, инженер Фёдоровкого Казахтелекома….