Обсуждение публикаций
Молодежная сеть мошенников раскрыта в Костанайской области
 
 
NG.kz
Молодежная сеть мошенников раскрыта в Костанайской области
Отправлено: 18.09.25 - 19:58
Один из задержанных - 18-летний житель Лисаковска - поставлял SIM-карты, на которые оформлялись фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах. При обыске у него изъяли 21 мобильный телефон, 48 SIM-карт разных операторов и модем. Ущерб от возбужденных дел превысил 80 млн тенге.
абике
Re: Молодежная сеть мошенников раскрыта в Костанайской области
Отправлено: 18.09.25 - 19:58
#1
Молодежь превращается в меркантильных потребителей, поэтому совершает такие преступления, желая нигде не работать, а получать денежные потоки преступным путем! Население, которое исполнительная власть считает будущим Казахстана, видимо зря на таких рассчитывает, потому что у молодежи пробудился отрицательный ген: меркантильность и потребление!
ZanoZOV
Молодежная сеть мошенников раскрыта в Костанайской области
Отправлено: 18.09.25 - 21:50
#2
Выпороть бы розгами! Чтоб месяц табуретки шарохался! Как у казаков было, вот урок бы был! А так что откупятся штрафами, и опять за старое возьмутся, пока какой нибудь отчаявшийся человек не пробьёт кому либо голову из этой шайки лейки... Вот на том всё и закончится! А как вы хотели? За отЪём гробовых у стариков?

111
Молодежная сеть мошенников раскрыта в Костанайской области
Отправлено: 18.09.25 - 22:00
#3
Молодцы, будущее Казахстана, может где то там им найдут занятие, нашим гениям, и не придется им выезжать с этой страны..
