Отправлено: - 22:07

Vit: Вывести из себя Максафа ещё не кому не удавалось. Ну похоже получилось чемпиону по буллингу 111 получилось)

111: Если ты не заметил, он выводится постоянно, просто потом делает вид что развлекается. Ставит смайлики

Цитата:Цитата:С чего вы решили, что меня кто-то вывел из себя?