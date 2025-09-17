НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Страница 595 из 595
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28736
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.09.25 - 22:07
#8911
Цитата:
Vit: Вывести из себя Максафа ещё не кому не удавалось. Ну похоже получилось чемпиону по буллингу 111 получилось)
Цитата:
111: Если ты не заметил, он выводится постоянно, просто потом делает вид что развлекается. Ставит смайлики

С чего вы решили, что меня кто-то вывел из себя? :-)
1
111
17.01.12
46159
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.09.25 - 22:36
#8912
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
чего вы решили, что меня кто-то вывел из себя

Ну ты же уже неделю там ноешь и плачешься Тимуру
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28736
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.09.25 - 22:44
#8913
Цитата:
111:
Ну ты же уже неделю там ноешь и плачешься Тимуру

Обычное проявление гражданской позиции. Правила нужно соблюдать, а за соблюдением правил - следить. ;-)
1
111
17.01.12
46159
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.09.25 - 22:50
#8914
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Обычное проявление гражданской позиции

Нет, это передергивание и администрация ясно дала это понять
Ах да, еще и ХАМСТВО..
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28736
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.09.25 - 23:20
#8915
Цитата:
111:
Нет, это передергивание и администрация ясно дала это понять Ах да, еще и ХАМСТВО..

Ты хочешь дальше мусолить эту тему? Ну давай, продолжим.

Цитата:
111:
Это наш государственный язык и это не русский, а казахский И мне никто не в праве запрещать говорить на казахском ( қазақ тілі) языке!!


Ты это к чему вообще сказал тогда? Тебя кто-то ущемляет? Или ты просто случайные фразы невпопад генерируешь? :lol:
1
111
17.01.12
46159
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 16:39
#8916
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты это к чему вообще сказал тогда? Тебя кто-то ущемляет?

Меня как русского, русскоязычного никто никогда не ущемлял и не ущемляет.
А кто будет, тому в рожу, ну на сколько силенок конечно хватит..
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28736
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 17:55
#8917
Цитата:
111:
Меня как русского, русскоязычного никто никогда не ущемлял и не ущемляет. А кто будет, тому в рожу, ну на сколько силенок конечно хватит..

Ну значит остаётся второе: ты просто случайные фразы пишешь, наверное при деменции такое бывает :lol:
1
111
17.01.12
46159
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 18:53
#8918
Так прикольно..




maxsaf
maxsaf
27.05.18
28736
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 19:13
#8919
Цитата:
111:
Так прикольно..

А я заметил, тебе всегда прикольно про изнасилования, педофилию. Это наверное расстройство какое-то...
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28736
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 19:16
#8920
Что об этом думает ИИ:

Человек, который сам пережил насилие, может искать информацию, чтобы:
Понять, что с ним произошло.
Найти способы справиться с травмой.
Почувствовать, что он не одинок в своих переживаниях.
Стремиться к контролю над ситуацией, которая ранее была вне его контроля.
В этом случае такой поиск является частью процесса исцеления, хотя и может быть болезненным.
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28736
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 19:18
#8921
Симптомы психологического расстройства. Это наиболее серьезный и требующий внимания вариант. Постоянный, навязчивый поиск информации может быть связан с:
Обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Человек может испытывать навязчивые, тревожные мысли о том, что он может совершить что-то ужасное, и поиск информации становится компульсивным действием, направленным на "проверку" или "нейтрализацию" этих мыслей. Например, "Я постоянно ищу информацию о педофилии, потому что боюсь, что я сам могу быть педофилом, и хочу найти доказательства обратного". Это называется ОКР "чистой обсессией" (Pure O), где компульсии носят ментальный характер.
Расстройствами, связанными с травмой. Если у человека посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), он может снова и снова возвращаться к травмирующей теме в попытках ее "переработать", что проявляется в виде навязчивого поиска.
Нездоровыми сексуальными интересами (парафилиями). В некоторых случаях, к сожалению, такой интерес может быть связан с наличием парафилических расстройств. В этом случае поиск информации не является здоровым и требует обязательного вмешательства специалиста.
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28736
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 19:21
#8922
Цитата:
111:
Так прикольно..

А ещё может быть если ты студент, изучающий криминалистику. Ты на юрфак не поступил, случайно? :lol:
