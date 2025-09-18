НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28736
Все об ИИ
Отправлено: 18.09.25 - 09:53
Цитата:
Карачун:
Кстати. Раз уж речь зашла.

Раз уж речь зашла о программировании, а тема про ИИ, расскажу, как недавно начал использовать ИИ по назначению. Есть специализированный софт, анализирует транспортные потоки, очень удобен для диагностики проблем в IPTV. Единственный разработчик помер, проект перестал развиваться. Без ИИ я бы никогда не ввязался в эту авантюру, но я решил запилить этот проект с нуля, убрав ненужное, добавив актуальное. Теперь мой анализатор имеет встроенный генератор тестового сигнала, и прочие плюшки, которых не было. Прикольно, есть сложности, но зато больше нет ничего невозможного, садишься и делаешь что душе угодно, порог вхождения минимальный.
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1806
Все об ИИ
Отправлено: 18.09.25 - 10:06
Цитата:
maxsaf:
Раз уж речь зашла о программировании, а тема про ИИ, расскажу, как недавно начал использовать ИИ по назначению.

Вы наверняка видели фильм "джей и молчаливый боб" !?
Так вот " мужик, я нихера не понял что ты сказал мне, но ты мне близок. Ты заговорил и достучался до сердца" :lol:
Не ну на самом деле я искренне рад за вас. Когда есть хороший подходящий инструмент, особенно "допиленный" под собственные нужды, когда им работают и получают хорошие результаты, и что ещё важнее удовольствие от работы это всегда замечательно.
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28736
Все об ИИ
Отправлено: 18.09.25 - 10:21
Цитата:
Карачун:
не понял что ты сказал мне

Ну если надо я могу прям с подробностями :lol:
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1806
Все об ИИ
Отправлено: 18.09.25 - 10:24
Цитата:
maxsaf:
Ну если надо я могу прям с подробностями

Чего уж там! Рассказывайте пожалуйста.
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16918
Все об ИИ
Отправлено: 18.09.25 - 10:29
Цитата:
maxsaf: Ну если надо я могу прям с подробностями
Я тоже все перевариваю в себе . Даже то что не понимаю.
Мир интересный .клевый. Столько всего есть.)
Я пока ещё в ИИ не залазил. Ну как я понял уже появились программы для таких как я. Простых) 8-)
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28736
Все об ИИ
Отправлено: 18.09.25 - 10:45
Цитата:
Карачун:
Чего уж там! Рассказывайте пожалуйста.

Цитата:
Vit:
Ну как я понял уже появились программы для таких как я. Простых)

Говорю своему ИИ как есть: разработчик помер, а мне его программа нравилась. чё делать? ИИ спрашивает ,чё за прога, что умеет, как выглядит, я скидываю описание, фотку. ИИ говорит, что без проблем, щас сделаем такую же, или даже лучше, какой язык программирования предпочитаешь. А я чё, никакой из современных толком не знаю, там чуть чуть, тут чуть чуть. Ну ИИ говорит, щас помогу выбрать, задаёт пару вопросов и бац, у меня уже среда разработчика установлена. Он пишет план, как и что делать, ну и вместе садимся и по этому плану делаем, сначала один кусочек,и потом другой. Если что-то не нравится, я говорю об этом, мы вместе меняем, улучшаем, и бац, уже что-то юзабельное готово. Как-то так.
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28736
Все об ИИ
Отправлено: 18.09.25 - 10:46
Цитата:
Vit:
Даже то что не понимаю. Мир интересный .клевый. Столько всего есть.)

Согласен. Я бы не хотел в пещере жить без света. Щас прикольно, но дальше будет ещё веселее ;-)
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
377
Все об ИИ
Отправлено: 18.09.25 - 18:36
Цитата:
maxsaf:
Говорю своему ИИ


Везет Вам с вашим ИИ.
Я попросил ИИ объяснить мне маркировку на корпусе шарового крана
[img][/img]


Про Диаметр и Давление все умники из числа топ 10 ИИ ответили сразу

А на мой вопрос – что означает 4 ая надпись , 9 из 10 ответили = Слышь пенс , не придумывай, ее ( 3ьей надписи ) нет, иди носки вяжи ( как Вит и предлагал)

Закрасил инфу на корпусе и опять с этим же вопросом , что значит надпись на корпусе -
ответ прежний – давление и диаметр

[img][/img]


И только Gemini ( 1из 10) ответил – это обозначение материала, из которого изготовлен корпус

Вывод –ИИ могут ошибаться , По аккуратней c ними
ИМХО

[Исправлено: simkst, 18.09.2025 - 19:51]
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28736
Все об ИИ
Отправлено: 18.09.25 - 19:07
Цитата:
simkst:
Вывод –ИИ могут ошибаться , По аккуратней c ними ИМХО

Странно, что вы такой вывод сделали сами, хотя они сами явно об этом говорят )) у меня, например, в ChatGPT внизу серым по белому написано: "ChatGPT может делать ошибки. Проверяйте важную информацию" :lol:
