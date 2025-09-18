Раз уж речь зашла о программировании, а тема про ИИ, расскажу, как недавно начал использовать ИИ по назначению. Есть специализированный софт, анализирует транспортные потоки, очень удобен для диагностики проблем в IPTV. Единственный разработчик помер, проект перестал развиваться. Без ИИ я бы никогда не ввязался в эту авантюру, но я решил запилить этот проект с нуля, убрав ненужное, добавив актуальное. Теперь мой анализатор имеет встроенный генератор тестового сигнала, и прочие плюшки, которых не было. Прикольно, есть сложности, но зато больше нет ничего невозможного, садишься и делаешь что душе угодно, порог вхождения минимальный.
Вы наверняка видели фильм "джей и молчаливый боб" !? Так вот " мужик, я нихера не понял что ты сказал мне, но ты мне близок. Ты заговорил и достучался до сердца" Не ну на самом деле я искренне рад за вас. Когда есть хороший подходящий инструмент, особенно "допиленный" под собственные нужды, когда им работают и получают хорошие результаты, и что ещё важнее удовольствие от работы это всегда замечательно.
Vit: Ну как я понял уже появились программы для таких как я. Простых)
Говорю своему ИИ как есть: разработчик помер, а мне его программа нравилась. чё делать? ИИ спрашивает ,чё за прога, что умеет, как выглядит, я скидываю описание, фотку. ИИ говорит, что без проблем, щас сделаем такую же, или даже лучше, какой язык программирования предпочитаешь. А я чё, никакой из современных толком не знаю, там чуть чуть, тут чуть чуть. Ну ИИ говорит, щас помогу выбрать, задаёт пару вопросов и бац, у меня уже среда разработчика установлена. Он пишет план, как и что делать, ну и вместе садимся и по этому плану делаем, сначала один кусочек,и потом другой. Если что-то не нравится, я говорю об этом, мы вместе меняем, улучшаем, и бац, уже что-то юзабельное готово. Как-то так.
