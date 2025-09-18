НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
 
 
Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
Отправлено: 18.09.25 - 18:16
В Казахстане более 17 тысяч человек воспользовались сервисом Egov для жалоб на правонарушения. Депутаты просят, чтобы такие обращения можно было делать анонимно, а данные заявителей были защищены от утечек.
сайлау курманов
Re: Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
Отправлено: 18.09.25 - 18:16
Очень мило, прямо на душе похерело,хотя не следует забывать что все сосланые в Сибирь и на калыму были жертвами доносов,наш брат не упустит такой момент, вон после интервью сколько ненависти льется на бедную старушку,готовы на гильятину отнести,при этом последняя всего лишь выразила мысли
1
Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
Отправлено: 18.09.25 - 18:55
У нас на форуме такая услуга практически всегда была, так что мы опередили время..
maxsaf
Казахстанцам просят разрешить анонимно жаловаться в полицию
Отправлено: 18.09.25 - 19:09
Цитата:
111:
У нас на форуме такая услуга практически всегда была, так что мы опередили время..

Да что ты? Серьезно? И как я могу пожаловаться анонимно? Можно как-то левый ник использовать? Но все равно по номеру вычисляется всё на раз-два.
