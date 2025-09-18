НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52579
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
Отправлено: 18.09.25 - 09:32
Мажилисмен Сергей ПОНОМАРЁВ в депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова предложил перенести проведение турнира "Игры будущего" из-за нехватки средств и сложной экономической ситуации.
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1782
Re: "Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от...
Отправлено: 18.09.25 - 09:32
#1
Давайте лучше ЭКСПО вместо игр! А хотя,ещё 1 НПЗ можно было бы построить,но нет,мы будем играть и учить зелёной энергиЙ :lol: Ну куда вы вечно лезете с голой опой! Какой имидж?
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
911
Re: "Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от...
Отправлено: 18.09.25 - 09:46
#2
пыль в глаза
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1781
Re: "Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от...
Отправлено: 18.09.25 - 10:20
#3
Цитата:
Эти средства эквивалентны стоимости как минимум шести современных школ

Можно подумать что хоть одну построят именно на эти деньги
