≡ Подростка с крупной партией наркотиков задержали в Рудном
 
 
Подростка с крупной партией наркотиков задержали в Рудном
Отправлено: 17.09.25 - 18:54
16-летнего жителя Темиртау, подозреваемого в хранении и распространении психотропных веществ, был задержан в районе городского пляжа в Рудном. При нём обнаружили свёртки с порошкообразным веществом, предположительно — мефедроном.
Читать новость

Re: Подростка с крупной партией наркотиков задержали в Рудном
Отправлено: 17.09.25 - 18:54
#1
Еще один бизнесмен распространил наркоту! Скоро в гос-ве будут проживать безвыездно почти 70 % ранее судимых! А кто тогда вообще реально работает на производстве, если все хотят на халяву "срубить" тенге, которое трудно назвать баблом!
Re: Подростка с крупной партией наркотиков задержали в Рудном
Отправлено: 18.09.25 - 09:44
#2
Цитата:
абике:
Скоро в гос-ве будут проживать безвыездно почти 70 % ранее судимых!

что к чему..Цитата:
абике:
А кто тогда вообще реально работает на производстве

причем тут производство? других сфер занятости нет?
тенге - которое ?..
когда запрос делаете в ИИ, хоть текст редактируйте, чтобы хоть какой-тио был в нем смысл.
