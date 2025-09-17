Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Куратор темы: maxsaf
Отправлено: 17.09.25 - 22:35
Цитата:
А мы вообще чем-то управляем? У нас есть несколько элементарных базовых потребностей, из-за которых нам приходится напрягаться и что-то делать. Так бы нафиг нам не сдалось управление ничем. То есть наши базовые потребности физиологического плана управляют нами, чтобы мы управляли заводами и странами.
[Исправлено: maxsaf, 17.09.2025 - 23:36]
Карачун:
тут идёт речь всё о том же - кто кем управляет: условный "илонмаск" или ии?
А мы вообще чем-то управляем? У нас есть несколько элементарных базовых потребностей, из-за которых нам приходится напрягаться и что-то делать. Так бы нафиг нам не сдалось управление ничем. То есть наши базовые потребности физиологического плана управляют нами, чтобы мы управляли заводами и странами.
[Исправлено: maxsaf, 17.09.2025 - 23:36]
Отправлено: 17.09.25 - 22:38
Цитата:
Не куриное:
Цитата:
Карачун:
в прочих же условиях сдаётся что яйцо всё же раньше.
Не куриное:
Цитата:
Если мы говорим именно о курином яйце — том, из которого вылупляется курица, и которое сносит курица — то логика получается следующей:
Птица-предок курицы (очень похожая, но ещё не курица) снесла яйцо.
В этом яйце произошла генетическая мутация.
Из этого яйца вылупилась первая курица.
Эта курица выросла и снесла первое куриное яйцо, содержащее генетический материал уже настоящей курицы.
Таким образом, если вопрос звучит "Что появилось раньше: курица или куриное яйцо?", то с такой трактовкой первая курица появилась раньше первого куриного яйца.
Отправлено: 17.09.25 - 22:51
Цитата:
Ну это вроде как логично. Как может именно куриное яйцо, без курицы на свет появится?
По сути сам вопрос не из ряда интеллектуальных. Цивилизация не задаёт таких вопросов, а просто приматов из моря выращивает!
maxsaf:
Таким образом, если вопрос звучит "Что появилось раньше: курица или куриное яйцо?", то с такой трактовкой первая курица появилась раньше первого куриного яйца.
Ну это вроде как логично. Как может именно куриное яйцо, без курицы на свет появится?
По сути сам вопрос не из ряда интеллектуальных. Цивилизация не задаёт таких вопросов, а просто приматов из моря выращивает!
Отправлено: 17.09.25 - 22:53
Цитата:
не, не, не, про человека вы выдумали. у меня под боком пара бродячих собак умнее чем некоторые из знакомых мне людей.
а в датацентре интеллект действительно не может зародиться.
Цитата:
пожалуйста. это тоже контекст.
вообще же я предложил этот вопрос задать ии, и не имел целью спорить с вами по этому поводу...кстати!!! куриное яйцо появилось после курицы
maxsaf:
интеллектом может обладать только человек, и что он вероятнее зародится в болоте с микробами, чем в датацентре
не, не, не, про человека вы выдумали. у меня под боком пара бродячих собак умнее чем некоторые из знакомых мне людей.
а в датацентре интеллект действительно не может зародиться.
Цитата:
maxsaf:
куриное яйцо или курица
пожалуйста. это тоже контекст.
вообще же я предложил этот вопрос задать ии, и не имел целью спорить с вами по этому поводу...кстати!!! куриное яйцо появилось после курицы
Отправлено: 17.09.25 - 23:04
Цитата:
то есть предложенное мной видео вы смотреть не стали а я тут так лихо на дельфинов с муравьями ссылаюсь.
ладно, на сегодня откланиваюсь.
maxsaf:
Сейчас у человека с телефоном гораздо выше шанс получить плодовитое потомство, особенно с помощью тиндеров, набитых ИИ алгоритмами
то есть предложенное мной видео вы смотреть не стали а я тут так лихо на дельфинов с муравьями ссылаюсь.
ладно, на сегодня откланиваюсь.
Отправлено: 17.09.25 - 23:07
Цитата:
Более того, оно могло вообще появиться без курицы допустим, у нас есть 99%-ное яйцо предка курицы. Оно ещё внутри предка курицы. Оно оплодотворяется, в нём происходит в какой-то момент та самая финальная мутация, которая делает яйцо 100%. куриным. После этого предок курицы -"куриха" сносит это яйцо, и оно появляется пред нашим взором впервые, и по всем ДНК тестам это полноценное куриное яйцо, которое снесла не совсем ещё курица. И тут возникает вопрос в терминологии - что есть куриное яйцо? Это яйцо, снесённое курицей, или яйцо, на 100% совпадающее по ДНК с куриным? А поскольку терминологию придумывают люди, то и спор не имеет смысла. Как придумают - так и будет
Карачун:
кстати!!! куриное яйцо появилось после курицы
Более того, оно могло вообще появиться без курицы допустим, у нас есть 99%-ное яйцо предка курицы. Оно ещё внутри предка курицы. Оно оплодотворяется, в нём происходит в какой-то момент та самая финальная мутация, которая делает яйцо 100%. куриным. После этого предок курицы -"куриха" сносит это яйцо, и оно появляется пред нашим взором впервые, и по всем ДНК тестам это полноценное куриное яйцо, которое снесла не совсем ещё курица. И тут возникает вопрос в терминологии - что есть куриное яйцо? Это яйцо, снесённое курицей, или яйцо, на 100% совпадающее по ДНК с куриным? А поскольку терминологию придумывают люди, то и спор не имеет смысла. Как придумают - так и будет
Отправлено: 17.09.25 - 23:09
Цитата:
Слушал, как Виталя, в пол-уха ))ну и пропустил через свою призму, а не через вашу
Карачун:
то есть предложенное мной видео вы смотреть не стали а я тут так лихо на дельфинов с муравьями ссылаюсь.
Слушал, как Виталя, в пол-уха ))ну и пропустил через свою призму, а не через вашу
Отправлено: 18.09.25 - 08:14
Цитата:
И вновь вынужден с вами не согласиться. Двусоставное понятие "куриное яйцо" не может быть определено до определения каждого из понятий в него входящих. А следовательно "курица" должна появиться раньше.
Цитата:
Разумеется, как и всякий другой спор. Но между тем это нисколько не удерживает человека от этого бессмысленного действа.
maxsaf:
Более того, оно могло вообще появиться без курицы
И вновь вынужден с вами не согласиться. Двусоставное понятие "куриное яйцо" не может быть определено до определения каждого из понятий в него входящих. А следовательно "курица" должна появиться раньше.
Цитата:
maxsaf:
то и спор не имеет смысла.
Разумеется, как и всякий другой спор. Но между тем это нисколько не удерживает человека от этого бессмысленного действа.
