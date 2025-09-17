Отправлено: - 23:28

abaika95:

хотя по хорошему людей оттуда надо вывозить туда с любого областного центра как до луны, не доедешь что там делать если руда кончилась?

Цитата:......руда видите ли у него там кончилась,руда кончилась а пастбища не кончились...как при союзе жили занимались скотоводством и никто ни куда не уезжал,самолёты летали,автолавки ездили,машины передовикам давали без очереди,дороги зимой чистили.... ну да конечно сегодня бизнесу и государству невыгодно....говядину будем закупать в бразилии а баранину в австралии ....так выгодней... Ты Абайка поедешь туда вахтовым методом работать?