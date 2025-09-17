Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Выполнить обещание". Названа примерная дата поездки Токаева в Торгайский регион
Отправлено: 17.09.25 - 11:30
Вчера, 16 сентября, Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область сообщил, что намерен посетить Костанайскую область, в том числе Торгайский регион. Когда он совершит поездку?
К гадалке не ходи, не зря Аркалык окучивают, то аэропорт захотели восстановить,то прямую трассу с астаны построят, теперь вот сам Токаев готовит визит чтоб обьявить об особом стасусе.
Отправлено: 17.09.25 - 11:35
Был я в конце лета в этом Аркалыке, бродили мы кучка родственников после поминального обеда, хотели выпить чего покрепче, выговориться. Однако не нашлось в этом славном городе уголка для посиделок,где каждый дом знали как родной,везде разгуляй,то юбилей,то поминки,даже свадьбу видели. ПО разговору местных из производства только мясокомбинат и птицефабрика работает.
Отправлено: 17.09.25 - 11:58
Без обид, никакого особого статуса не будет, на крайняк может хочет восстановить область, но там ничего нет и быть не может, чем бюджет пополнять будут? Басеке не привыкли ничего делать, производства нет, бюджет не вытянет область, по хорошему там бы животноводство развить, заставить работать молодёжь именно на производстве, а так очередная дыра в бюджете будет
Отправлено: 17.09.25 - 12:09
хотите обижайтесь хотите нет но никто не даст тургаю отделиться
центр делает все чтобы умаслить тамощних активистов и олигархат чтобы не бузили темболее все эти активисты и олигархи в астане давно живут, и им этот тургай нужен как кормушка и рынок а их областное начальство сидящее в костанае не пущает
поэтому центр и рвет одно место чтобы показать как хорошо в костанайской области жить, и дороги и аэропорты итд
хотя по хорошему людей оттуда надо вывозить
туда с любого областного центра как до луны, не доедешь
что там делать если руда кончилась?
зачем там сидеть? ну пусть на фермы вахтовым методом люди ездят а жить там в таких условиях нельзя
ну если кочевали тут люди всю историю незря же, потому что невозможно на этой земле по другому прожить
а тут раз и всех посадили, и зимой там ужас и дороги заметены, и зачем вот так сидеть?
Отправлено: 17.09.25 - 23:28
Цитата:
......руда видите ли у него там кончилась,руда кончилась а пастбища не кончились...как при союзе жили занимались скотоводством и никто ни куда не уезжал,самолёты летали,автолавки ездили,машины передовикам давали без очереди,дороги зимой чистили.... ну да конечно сегодня бизнесу и государству невыгодно....говядину будем закупать в бразилии а баранину в австралии ....так выгодней... Ты Абайка поедешь туда вахтовым методом работать?
хотя по хорошему людей оттуда надо вывозить туда с любого областного центра как до луны, не доедешь что там делать если руда кончилась?
......руда видите ли у него там кончилась,руда кончилась а пастбища не кончились...как при союзе жили занимались скотоводством и никто ни куда не уезжал,самолёты летали,автолавки ездили,машины передовикам давали без очереди,дороги зимой чистили.... ну да конечно сегодня бизнесу и государству невыгодно....говядину будем закупать в бразилии а баранину в австралии ....так выгодней... Ты Абайка поедешь туда вахтовым методом работать?
Отправлено: 17.09.25 - 23:35
Цитата:
Присоединяюсь к вопросу
баранину в австралии ....так выгодней... Ты Абайка поедешь туда вахтовым методом работать?
Присоединяюсь к вопросу
