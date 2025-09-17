НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Выполнить обещание". Названа примерная дата поездки Токаева в Торгайский регион
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52576
"Выполнить обещание". Названа примерная дата поездки Токаева в Торгайский регион
Отправлено: 17.09.25 - 11:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, 16 сентября, Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область сообщил, что намерен посетить Костанайскую область, в том числе Торгайский регион. Когда он совершит поездку?
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7734
Re: "Выполнить обещание". Названа примерная дата...
Отправлено: 17.09.25 - 11:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К гадалке не ходи, не зря Аркалык окучивают, то аэропорт захотели восстановить,то прямую трассу с астаны построят, теперь вот сам Токаев готовит визит чтоб обьявить об особом стасусе.
Профайл Посетить вебсайт
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7734
Re: "Выполнить обещание". Названа примерная дата...
Отправлено: 17.09.25 - 11:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был я в конце лета в этом Аркалыке, бродили мы кучка родственников после поминального обеда, хотели выпить чего покрепче, выговориться. Однако не нашлось в этом славном городе уголка для посиделок,где каждый дом знали как родной,везде разгуляй,то юбилей,то поминки,даже свадьбу видели. ПО разговору местных из производства только мясокомбинат и птицефабрика работает.
Профайл Посетить вебсайт
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
510
"Выполнить обещание". Названа примерная дата поездки Токаева в Торгайский регион
Отправлено: 17.09.25 - 11:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без обид, никакого особого статуса не будет, на крайняк может хочет восстановить область, но там ничего нет и быть не может, чем бюджет пополнять будут? Басеке не привыкли ничего делать, производства нет, бюджет не вытянет область, по хорошему там бы животноводство развить, заставить работать молодёжь именно на производстве, а так очередная дыра в бюджете будет

[Исправлено: ОГПУ, 17.09.2025 - 13:00]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18364
"Выполнить обещание". Названа примерная дата поездки Токаева в Торгайский регион
Отправлено: 17.09.25 - 12:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотите обижайтесь хотите нет но никто не даст тургаю отделиться
центр делает все чтобы умаслить тамощних активистов и олигархат чтобы не бузили темболее все эти активисты и олигархи в астане давно живут, и им этот тургай нужен как кормушка и рынок а их областное начальство сидящее в костанае не пущает
поэтому центр и рвет одно место чтобы показать как хорошо в костанайской области жить, и дороги и аэропорты итд

хотя по хорошему людей оттуда надо вывозить
туда с любого областного центра как до луны, не доедешь
что там делать если руда кончилась?
зачем там сидеть? ну пусть на фермы вахтовым методом люди ездят а жить там в таких условиях нельзя
ну если кочевали тут люди всю историю незря же, потому что невозможно на этой земле по другому прожить
а тут раз и всех посадили, и зимой там ужас и дороги заметены, и зачем вот так сидеть?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2136
Re: "Выполнить обещание". Названа примерная дата...
Отправлено: 17.09.25 - 23:28
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
хотя по хорошему людей оттуда надо вывозить туда с любого областного центра как до луны, не доедешь что там делать если руда кончилась?

......руда видите ли у него там кончилась,руда кончилась а пастбища не кончились...как при союзе жили занимались скотоводством и никто ни куда не уезжал,самолёты летали,автолавки ездили,машины передовикам давали без очереди,дороги зимой чистили.... ну да конечно сегодня бизнесу и государству невыгодно....говядину будем закупать в бразилии а баранину в австралии ....так выгодней... Ты Абайка поедешь туда вахтовым методом работать?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28720
"Выполнить обещание". Названа примерная дата поездки Токаева в Торгайский регион
Отправлено: 17.09.25 - 23:35
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
баранину в австралии ....так выгодней... Ты Абайка поедешь туда вахтовым методом работать?

Присоединяюсь к вопросу :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS