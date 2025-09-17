НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Все об ИИ
17.09.25 - 22:35
Цитата:
Карачун:
тут идёт речь всё о том же - кто кем управляет: условный "илонмаск" или ии?

А мы вообще чем-то управляем? У нас есть несколько элементарных базовых потребностей, из-за которых нам приходится напрягаться и что-то делать. Так бы нафиг нам не сдалось управление ничем. То есть наши базовые потребности физиологического плана управляют нами, чтобы мы управляли заводами и странами.

Все об ИИ
17.09.25 - 22:38
Цитата:
Карачун:
в прочих же условиях сдаётся что яйцо всё же раньше.

Не куриное:

Цитата:
Если мы говорим именно о курином яйце — том, из которого вылупляется курица, и которое сносит курица — то логика получается следующей:
​Птица-предок курицы (очень похожая, но ещё не курица) снесла яйцо.
​В этом яйце произошла генетическая мутация.
​Из этого яйца вылупилась первая курица.
​Эта курица выросла и снесла первое куриное яйцо, содержащее генетический материал уже настоящей курицы.
​Таким образом, если вопрос звучит "Что появилось раньше: курица или куриное яйцо?", то с такой трактовкой первая курица появилась раньше первого куриного яйца.
Все об ИИ
17.09.25 - 22:51
Цитата:
maxsaf:
​Таким образом, если вопрос звучит "Что появилось раньше: курица или куриное яйцо?", то с такой трактовкой первая курица появилась раньше первого куриного яйца.

Ну это вроде как логично. Как может именно куриное яйцо, без курицы на свет появится? :lol:
По сути сам вопрос не из ряда интеллектуальных. Цивилизация не задаёт таких вопросов, а просто приматов из моря выращивает! 8-) :lol:
Все об ИИ
17.09.25 - 22:53
Цитата:
maxsaf:
интеллектом может обладать только человек, и что он вероятнее зародится в болоте с микробами, чем в датацентре

не, не, не, про человека вы выдумали. у меня под боком пара бродячих собак умнее чем некоторые из знакомых мне людей.
а в датацентре интеллект действительно не может зародиться.
Цитата:
maxsaf:
куриное яйцо или курица

пожалуйста. это тоже контекст.
вообще же я предложил этот вопрос задать ии, и не имел целью спорить с вами по этому поводу...кстати!!! куриное яйцо появилось после курицы :lol:
Все об ИИ
17.09.25 - 23:04
Цитата:
maxsaf:
Сейчас у человека с телефоном гораздо выше шанс получить плодовитое потомство, особенно с помощью тиндеров, набитых ИИ алгоритмами

то есть предложенное мной видео вы смотреть не стали :-) а я тут так лихо на дельфинов с муравьями ссылаюсь. :lol:
ладно, на сегодня откланиваюсь.
Все об ИИ
17.09.25 - 23:07
Цитата:
Карачун:
кстати!!! куриное яйцо появилось после курицы

Более того, оно могло вообще появиться без курицы :lol: допустим, у нас есть 99%-ное яйцо предка курицы. Оно ещё внутри предка курицы. Оно оплодотворяется, в нём происходит в какой-то момент та самая финальная мутация, которая делает яйцо 100%. куриным. После этого предок курицы -"куриха" сносит это яйцо, и оно появляется пред нашим взором впервые, и по всем ДНК тестам это полноценное куриное яйцо, которое снесла не совсем ещё курица. И тут возникает вопрос в терминологии - что есть куриное яйцо? Это яйцо, снесённое курицей, или яйцо, на 100% совпадающее по ДНК с куриным? А поскольку терминологию придумывают люди, то и спор не имеет смысла. Как придумают - так и будет :lol:
Все об ИИ
17.09.25 - 23:09
Цитата:
Карачун:
то есть предложенное мной видео вы смотреть не стали а я тут так лихо на дельфинов с муравьями ссылаюсь.

Слушал, как Виталя, в пол-уха ))ну и пропустил через свою призму, а не через вашу ;-)
