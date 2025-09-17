Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Все об ИИ
Все об ИИ
Куратор темы: maxsaf
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 16:21
Цитата:
Ласково Вы
На хабре я встречал более хлесткое прозвище ИИ =
*Мешок со словами *
Карачун:
Ласково Вы
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 16:53
Цитата:
Когда Вы пишите промты ( по шаблону ИИ)
Цитата:
В данном случае роль ИИ чисто гипотетическая
Что мешает определить роль как руководитель общ объед ?
Ну и так далее...
ИМХО
[Исправлено: simkst, 17.09.2025 - 17:59]
Карачун:
Когда Вы пишите промты ( по шаблону ИИ)
Цитата:
Если хочешь создавать промты сам, используй структурированные шаблоны:
1. Шаблон "Роль + Задача + Формат"
Ты — [роль, например, эксперт по маркетингу].
Твоя задача — [опиши задачу, например, написать продающий текст для нового смартфона].
Ответ должен быть в формате [список, эссе, диалог, таблица и т.д.], объёмом около [X] слов.
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 18:06
Цитата:
Вероятно я как обычно не верно выразился. Предположить нужно что законодательство позволяет ии занимать должность руководителя, какой бы из оставшихся (какой из "мешков" вы там пользуете?) предложил на эту должность?
Или ещё проще, основываясь только и исключительно на качествах и эффективности которые должны быть присущи руководителю, не вдаваясь в то что там у нас разрешено а что не очень, он бы предложил кандидатуру человека или ии.
simkst:
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 18:12
Просто, исходя из ваших последних размещенных здесь бесед с ии, получается что у сей субстанции собственного мнения нет. Тогда че мы тут гневно ломаем копья в попытках найти причины бояться ии??!
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 18:35
Цитата:
Идеально подходит для должности в "карманном мажилисе" или где там у вас всегда голосуют единогласно
Карачун:
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 18:37
Цитата:
Прекрасно. ИИ вам дал список проблем, которые надо решить, чтобы он возглавил что угодно Как правильно заметил Карачун, можно начать с изменений в законодательстве. Если законы начнут писать с помощью ChatGPT, то и ждать останется не долго
simkst:
Прекрасно. ИИ вам дал список проблем, которые надо решить, чтобы он возглавил что угодно Как правильно заметил Карачун, можно начать с изменений в законодательстве. Если законы начнут писать с помощью ChatGPT, то и ждать останется не долго
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 18:40
Условный "илонмаск" спрашивает у ИИ как поднять бабла. Ему ИИ отвечает - иди строй датацентры. Тот идёт и строит. ИИ развивается ещё сильнее. Кто в этом случае чьи команды выполняет, а кто рулит?
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 18:42
Цитата:
и интеллекта тоже. На данном этапе ( наверное)
Карачун:
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 19:18
Цитата:
Для начала надо определиться с терминологией и методологией. Так то, тест Тьюринга машины давно прошли.
simkst:
Для начала надо определиться с терминологией и методологией. Так то, тест Тьюринга машины давно прошли.
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 19:32
Цитата:
Не, не подходит. Он внешней иллюзии не создает. Так-то по функционалу соответствует и дешевле опять же. Но это ж сами понимаете нужно чтобы картинка сложилась да осмыслилась, а если б так то у нас и не было бы единогласного мажилиса. Тут как бы природу не на.. это самое.
Цитата:
Условный маск.
Тут же как с курицей и яйцом. Сначала всегда появляется яйцо, а потом, если повезёт, курица. А если не повезёт то динозавр.
Если он вопроса не задаст то и центр не гарантирован а значит и развитие под вопросом. Где стимуляция? Где искусственный отбор по желаемым признакам? Где всё то, что даёт гарантированное развитие, а не случайно выуженное из "мешка"?
maxsaf:
Цитата:
maxsaf:
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 19:44
Цитата:
С этим как раз таки проблем нет, можно любую самую дурную идею придумать, и ИИ сможет по красоте разрисовать, почему нужно всем голосовать за эту идею. Для примера, голосование за повышение цен на автобус:
Дорогие жители и коллеги!
Я здесь сегодня не для того, чтобы засыпать вас сухими цифрами или скучными отчётами. Я здесь как ваш сосед, который каждый день видит, что происходит у нас в городе, и как человек, который искренне верит, что автобусы — это не просто коробки на колёсах, а кровеносная система нашего города. И сегодня нам предстоит принять непростое, но, на мой взгляд, очень важное решение — повысить цену на проезд.
Я знаю, что это звучит как «давайте сделаем жизнь дороже», и это последнее, чего мы хотим. Но я хочу, чтобы мы посмотрели на это не как на повышение цены, а как на инвестицию в наше общее будущее.
Представьте, что наш общественный транспорт — это старый, но очень любимый автомобиль. Он исправно возит нас годами, но со временем начинает капризничать: то тут скрипит, то там стучит, а порой и вовсе отказывается ехать. Сейчас наши автобусы как раз в таком состоянии. Они героически выполняют свою работу, но им нужна наша помощь, чтобы стать лучше, быстрее и надёжнее.
Как же повышение цены поможет?
Новые автобусы. Часть средств пойдёт на покупку новых, современных автобусов. Представьте, никаких больше старых, гремящих машин. Только комфортные, низкопольные автобусы, в которые легко зайти с коляской или на инвалидной коляске. С кондиционером летом и тёплым салоном зимой. Это не фантастика, это — реальность, которая может наступить уже совсем скоро.
Новые маршруты и больше рейсов. Сейчас бывают ситуации, когда приходится стоять на остановке по 20-30 минут в ожидании автобуса. Я сам с этим сталкивался, и это, мягко говоря, не очень удобно. С повышением цен мы сможем запустить больше автобусов на маршруты, сократив время ожидания до 5–10 минут. Мы также сможем открыть новые маршруты, соединяющие отдалённые районы с центром, чтобы люди могли быстрее и проще добираться до работы, поликлиник и торговых центров.
Зарплата водителям. Наши водители — это настоящие герои. Они каждый день отвечают за нашу безопасность, но при этом их труд оплачивается не так высоко, как хотелось бы. Повысив цену на проезд, мы сможем повысить им зарплату, чтобы эта профессия стала более привлекательной. В итоге мы получим более опытных, мотивированных и довольных водителей, что напрямую скажется на качестве обслуживания и безопасности поездок.
Всё это не просто слова, это конкретные шаги, которые мы можем сделать. Я не призываю голосовать за то, чтобы «подороже», я призываю голосовать за то, чтобы «получше». За то, чтобы наш город стал удобнее, современнее и комфортнее для каждого из нас. За то, чтобы автобус стал не вынужденной необходимостью, а нашим надёжным и любимым средством передвижения.
Давайте вместе сделаем эту инвестицию в наше общее будущее!
[Исправлено: maxsaf, 17.09.2025 - 20:45]
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 19:46
Я после таких слов уже хочу, чтобы цены ещё раз поднялись, на всё. Красиво говорит, зараза
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 19:50
Теперь тот же ИИ, но с противоположной повесткой:
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Сегодня мы собрались, чтобы рассмотреть вопрос о повышении стоимости проезда в нашем городском транспорте. Я, как ваш коллега и представитель горожан, хочу высказаться против этого предложения.
Я понимаю, что экономические реалии заставляют нас искать новые источники финансирования, но, согласитесь, повышение цены на автобус — это не выход, а скорее шаг назад, который негативно скажется на всех нас.
Давайте посмотрим на ситуацию с разных сторон, а не только через призму финансов.
Люди будут меньше пользоваться автобусами
Представьте себе обычную семью. Мама едет на работу, ребёнок — в школу, а бабушка — в поликлинику. Сейчас это выглядит вполне логично, ведь одна поездка не бьет по бюджету. Но что произойдет, когда цена на билет вырастет? За каждую поездку придётся выкладывать на 30–50% больше. И что мы получим в итоге?
Семья начнет экономить. Мама будет предпочитать такси, чтобы не тратить время на ожидание автобуса, а бабушка и вовсе будет отказываться от поездок, чтобы не тратить деньги. И такси, и другие виды транспорта, как правило, более затратны, чем автобус, поэтому люди будут реже ездить.
Это ударит по самым уязвимым группам
Повышение цен на проезд больнее всего ударит по самым незащищенным группам: пенсионерам, студентам, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям. Как им добираться до места назначения, если общественный транспорт становится роскошью? Это ведь не просто удобство, а жизненная необходимость!
Разве мы хотим, чтобы наши пенсионеры были вынуждены преодолевать большие расстояния пешком? Или чтобы студенты, которым и так нелегко, отказывались от учебы из-за дороговизны проезда? Нет, это неприемлемо.
Увеличатся пробки на дорогах и количество автомобилей
Если люди начнут отказываться от общественного транспорта, они пересядут на личные автомобили. А это неизбежно приведёт к увеличению пробок на дорогах, загрязнению воздуха и ухудшению общей экологической ситуации в городе. Разве это та цель, к которой мы стремимся?
Мы, как представители местного самоуправления, должны заботиться о комфорте и благополучии всех горожан, а не только о доходах транспортных предприятий. Общественный транспорт должен быть доступным, удобным и эффективным.
Я призываю вас проголосовать против повышения цен на проезд. Давайте не будем делать шаг назад, а найдем альтернативные пути решения проблем. Может быть, стоит подумать об оптимизации маршрутов, привлечении инвестиций или поиске других источников финансирования?
Спасибо за внимание!
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 19:54
Цитата:
Хрень какая-то а не тест.
Кстати, что эти ваши жпт отвечают на курицу с яйцом?
maxsaf:
Хрень какая-то а не тест.
Кстати, что эти ваши жпт отвечают на курицу с яйцом?
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 19:56
Блин нормальные же были игрушки. Денди. Сега. Припёрлись, сначало Алису придумали, потом ии. Лишь бы не работать и мозг людям клювать.)
