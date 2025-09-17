Отправлено: - 19:44

Карачун:

Он внешней иллюзии не создает.

[Исправлено: maxsaf, 17.09.2025 - 20:45]

Цитата:С этим как раз таки проблем нет, можно любую самую дурную идею придумать, и ИИ сможет по красоте разрисовать, почему нужно всем голосовать за эту идею. Для примера, голосование за повышение цен на автобус:Дорогие жители и коллеги!Я здесь сегодня не для того, чтобы засыпать вас сухими цифрами или скучными отчётами. Я здесь как ваш сосед, который каждый день видит, что происходит у нас в городе, и как человек, который искренне верит, что автобусы — это не просто коробки на колёсах, а кровеносная система нашего города. И сегодня нам предстоит принять непростое, но, на мой взгляд, очень важное решение — повысить цену на проезд.Я знаю, что это звучит как «давайте сделаем жизнь дороже», и это последнее, чего мы хотим. Но я хочу, чтобы мы посмотрели на это не как на повышение цены, а как на инвестицию в наше общее будущее.Представьте, что наш общественный транспорт — это старый, но очень любимый автомобиль. Он исправно возит нас годами, но со временем начинает капризничать: то тут скрипит, то там стучит, а порой и вовсе отказывается ехать. Сейчас наши автобусы как раз в таком состоянии. Они героически выполняют свою работу, но им нужна наша помощь, чтобы стать лучше, быстрее и надёжнее.Как же повышение цены поможет?Новые автобусы. Часть средств пойдёт на покупку новых, современных автобусов. Представьте, никаких больше старых, гремящих машин. Только комфортные, низкопольные автобусы, в которые легко зайти с коляской или на инвалидной коляске. С кондиционером летом и тёплым салоном зимой. Это не фантастика, это — реальность, которая может наступить уже совсем скоро.Новые маршруты и больше рейсов. Сейчас бывают ситуации, когда приходится стоять на остановке по 20-30 минут в ожидании автобуса. Я сам с этим сталкивался, и это, мягко говоря, не очень удобно. С повышением цен мы сможем запустить больше автобусов на маршруты, сократив время ожидания до 5–10 минут. Мы также сможем открыть новые маршруты, соединяющие отдалённые районы с центром, чтобы люди могли быстрее и проще добираться до работы, поликлиник и торговых центров.Зарплата водителям. Наши водители — это настоящие герои. Они каждый день отвечают за нашу безопасность, но при этом их труд оплачивается не так высоко, как хотелось бы. Повысив цену на проезд, мы сможем повысить им зарплату, чтобы эта профессия стала более привлекательной. В итоге мы получим более опытных, мотивированных и довольных водителей, что напрямую скажется на качестве обслуживания и безопасности поездок.Всё это не просто слова, это конкретные шаги, которые мы можем сделать. Я не призываю голосовать за то, чтобы «подороже», я призываю голосовать за то, чтобы «получше». За то, чтобы наш город стал удобнее, современнее и комфортнее для каждого из нас. За то, чтобы автобус стал не вынужденной необходимостью, а нашим надёжным и любимым средством передвижения.Давайте вместе сделаем эту инвестицию в наше общее будущее!