Re: Чего ждать от цен на недвижимость в Казахстане, рассказал...

Отправлено: - 19:41

Нужно понимать, что это очередной вброс риэлторов страны, а иначе как "расшевелить" мозги и деньги из чулков, особенно в период инфляции! Сейчас рисковать никто не будет и не будут покупать, даже если риэлторы будут использовать статистов, которые будут твердить, что стоимость кв. метра поднялась, особенно на вторичке, потому что все понимают, что купив в период инфляции, рискуешь остаться на "бобах"! Эта инфляция будет тянуться минимум 10 лет, если не больше!