Чего ждать от цен на недвижимость в Казахстане, рассказал эксперт
 
 
Чего ждать от цен на недвижимость в Казахстане, рассказал эксперт
17.09.25 - 10:43
Бюро национальной статистики опубликовало данные о ситуации с ценами на недвижимость в Казахстане, согласно которым в августе жильё резко подорожало. По каким причинам это произошло, упадут ли квадратные метры в цене - на эти и другие вопросы ответил эксперт по недвижимости.
Re: Чего ждать от цен на недвижимость в Казахстане, рассказал...
17.09.25 - 10:43
Цитата:
"Такого чуда не произойдет, потому что спрос растёт. Льготных ипотек не так много. Те программы, которые предлагает "Отбасы банк", на сегодня приостановлены — у банка закончился лимит средств. Лидер рынка по ипотеке, кредитующий 65–70 процентов рынка, тоже испытывает проблемы с ликвидностью. Поэтому цены будут только расти", - заявил Тетин.

Это как понимать,кредитовать некому,однако цены будут только расти,а за счёт чего,зарплаты у людей так выросли,что можно больше не заморачиваться с ипотекой ,а сразу за нал. жильё покупать?
Re: Чего ждать от цен на недвижимость в Казахстане, рассказал...
17.09.25 - 19:41
Нужно понимать, что это очередной вброс риэлторов страны, а иначе как "расшевелить" мозги и деньги из чулков, особенно в период инфляции! Сейчас рисковать никто не будет и не будут покупать, даже если риэлторы будут использовать статистов, которые будут твердить, что стоимость кв. метра поднялась, особенно на вторичке, потому что все понимают, что купив в период инфляции, рискуешь остаться на "бобах"! Эта инфляция будет тянуться минимум 10 лет, если не больше!
