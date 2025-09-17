Разрешили отрезать ветки, но выпилили целые стволы - Законность вырубки деревьев в Костанае выясняют жильцы и госорганы
Жильцы дома № 63 по ул. Павлова уверены в незаконности вырубки, а в полиции говорят, что разрешение на удаление веток, угрожающих газовой трубе, есть. Но вот несостыковка - срубили не ветки, а деревья целиком. Читать новость
Мне "нравится" эта ситуация - пришел кто-то с бензопилой, спили дерево - и ваще пофиг всем. Я про ЖКХ, полицию, акимат. Никто искать не будет. Если был участковый, почему не было фиксации факта вырубки? Записи ни с одной камеры нет?
Vit: Ведь зелень это красиво. Зожы присоединяйтесь) это и кислород, пылесборник, и шумозаборник.
В данном случае разбираться следует, несостыковок много, жильцы уверены в незаконности спила деревьев целиком, а нужно было частично - кронировать.
По документам выходит, что разрешение на кронирование было только у ПКСК. Но по факту: спилили не ветки, а деревья, получается использовали разрешение не по назначению. Поэтому «вандализм» действительно на лицо, действия противоречат разрешению. Формально виновной выглядит ПКСК, так как именно на неё оформлено разрешение, однако никаких доказательств нет. На мой взгляд следует выяснить, кто был реально инициатором, частник или ПКСК?
Интересный момент, официальные структуры (отдел ЖКХ и подрядчик по кронированию) заявляют, что никаких работ не проводили. Это значит: ни город, ни их подрядчик ответственности на себя не берут.
Я, в 2020 году думал и надеялся, что заинтересованные органы наведут порядок, несмотря на разговоры и обещания - воз и ныне там, ничего особо не продвигается. Чтобы не быть голословным, процитирую самого себя, пожалуйста (05.02.2020 г.):
Kairat stayer: Возможно и надеюсь, что 2020 год будет переломным, в части касающейся организации правильного кронирования деревьев. Чёто, каждый год отдельные лица, общественность поднимает данный проблемный вопрос, в реалиях на мой взгляд особых подвижек и результатов действительно не наблюдается.
Помню в прошлом и позапрошлом годах чиновники говорили специалистов привлекут. При этом, вот эти которые "сами себе режиссёры" неоднократно обоснованно выкладывали фотоматериалы, где согласно рекомендациям специалистов подрядчики должны были окрасить места спилов, однако в отдельных случаях не окрашивали и.т.д.
Ещё помню, что в 2017 году пользователь под ником Adler приводил факт неправильного кронированя, с выкладыванием фотоматериалов.
Выше отметил, что нестыковок достаточно, формально есть разрешение на кронирование у ПКСК, а по факту целые деревья спилили и никто на себя ответственность не берёт. В конечном результате жильцы потеряли часть зелёного двора. Участковый инспектор полиции отмечает, якобы полноценное кронирование деревьев не осуществлялось - были частично обрезаны лишь аварийные ветки, а на самом деле, по фото видно, что деревья спилены. Виновных лиц установить моим коллегам очень тяжело будет, на счёт камер видеонаблюдения, скорее всего там их нет.
Ну и где "закон и порядок"? Понятно, что крайних нет Я по поводу кронирования и косарей не один год обращаюсь в айкомек, и естественно никогда крайних не находят. Наоборот, они сами спрашивают "вы не знаете, что за организация деревья пилит?" -бред и парадокс . нынешние реалии кОстаная.
В данном случае только у ПКСК было разрешение на кронирование, странно, все на себя ответственность за спиливания деревьев не берут. Пока такие реалии: жители детективами подрабатывать не могут, виновных нет, а двор уже частично пустой
Неочевидный характер правонарушения, вырубку скорее всего осуществляли частники, скрытые исполнители, потому что ЖКХ и их подрядчики открестились. Свидетели отмечают, что рабочие никаких документов на вырубку не представили, мол сказали, что мешают газовым трубам. Если камер нет, соответственно видеозаписей нет, других улик пока тоже нет. Если бы были свидетельские показания, хотя бы с номерами машин и.т.д. тогда было бы за что зацепится. Газовая службы навряд ли проводила работу.
Из статьи становится ясным, что собственники квартир, во в главе свидетелем Утегеновой кондоминиум на МЖД не оформлен, одновременно у собственников квартир нет права долевой собственности на земельный участок, где росли спиленные деревья! Следовательно, собственником земельного участка является гос-во в лице акимата города, а не собственники квартир! Шуметь не надо, поскольку прав собственников квартир никто не нарушал, если даже найдут пильщиков, и собственники квартир в этой ситуации никогда не будут потерпевшими, а лишь свидетелями, если акимат как собственник земельного участка подаст обращение в местный орган МВД РК! Пора уже собственники квартир постигать азы юриспруденции и выучить вместе с председателем ОСИ или Советом дома жилищное законодательство! Из этого следует много шума из ничего! Поэтому председателю ОСИ на общем собрании принять решение о государственной регистрации объекта кондоминиума, т.е. МЖД, и одновременно написать заявление акиму города о предоставлении земельного участка возле дома в общедолевую собственность! Совет дома и председатель ОСИ обязаны по ЗРК "О жилищных отношениях" быть юридически грамотными специалистами, иначе не нужно создавать обузу!
