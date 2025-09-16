НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
 
 
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 16:14
Покупателям хотят показать честную цену на товары и услуги. Банки и торговля могут потерять доходы, зато покупатели будут совершать более осознанные покупки.
Читать новость

В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 17.09.25 - 18:32
Цитата:
Карачун:
и он просто платит 120 за то что мог купить за 100.

Я речь вёл про беспроцентную рассрочку, ну или кредит, кому как угодно. Не знаю как в Казахстане, но здесь, если я купил за 100, то в итоге и плачу ровно сто, но в течении года. Не нужно умничать. :-P

ПС - бывают случае с беспроцентной рассрочкой от 6-ти до года, но только в рассрочку. Тогда да, можно предположить, что процент уже в цене товара.
В таких случаях я сравниваю цены в онлайн платформах. :lol:
Если я и беру под процент, то осознано и как правило это 3-5%.
8-)

В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 17.09.25 - 18:41
Цитата:
Добринцофф:
Цена за холодильник без услуг посредника банка.

Точно не скажу. Просто галочки поставил, расписался (если в магазине) где нужно и готово.
Я по этому поводу не заморачиваюсь. Купили холодильник за 1200 и платишь по 100 в месяц год.
У меня и счёт в банке бесплатный, ну мне лично ничего не стОит. У нас тут норма. :lol:
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 17.09.25 - 19:08
Вот магазин предлагает 0% финансирование.
Если перевести, то снизу будет описание как это происходит.

Если сравнить с другими
То цена тоже окей. При сравнении внимание именно на эту модель уделять, а не на цену плиз! :lol:
Магазин имеет филиалы по всей стране. Можно и за наличку и карточкой на месте расплатиться, но цена будет прежней. Сэкономить можно, если берёшь выставленную модель, но тоже не всегда прокатывает.
;-)

