Отправлено: - 18:32

Карачун:

и он просто платит 120 за то что мог купить за 100.

[Исправлено: Эл-починно, 17.09.2025 - 19:36]

Цитата:Я речь вёл про беспроцентную рассрочку, ну или кредит, кому как угодно. Не знаю как в Казахстане, но здесь, если я купил за 100, то в итоге и плачу ровно сто, но в течении года. Не нужно умничать.ПС - бывают случае с беспроцентной рассрочкой от 6-ти до года, но только в рассрочку. Тогда да, можно предположить, что процент уже в цене товара.В таких случаях я сравниваю цены в онлайн платформах.Если я и беру под процент, то осознано и как правило это 3-5%.