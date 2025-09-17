НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Разрешили отрезать ветки, но выпилили целые стволы - Законность вырубки деревьев в Костанае выясняют жильцы и госорганы
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
Разрешили отрезать ветки, но выпилили целые стволы - Законность вырубки деревьев в Костанае выясняют жильцы и госорганы
Отправлено: 17.09.25 - 14:23
Жильцы дома № 63 по ул. Павлова уверены в незаконности вырубки, а в полиции говорят, что разрешение на удаление веток, угрожающих газовой трубе, есть. Но вот несостыковка - срубили не ветки, а деревья целиком.
Читать новость

v
§ vofkakst
Re: Разрешили отрезать ветки, но выпилили целые стволы -...
Отправлено: 17.09.25 - 14:23
#1
Мне "нравится" эта ситуация - пришел кто-то с бензопилой, спили дерево - и ваще пофиг всем. Я про ЖКХ, полицию, акимат. Никто искать не будет. Если был участковый, почему не было фиксации факта вырубки? Записи ни с одной камеры нет?
Vit
§ Vit
Re: Разрешили отрезать ветки, но выпилили целые стволы -...
Отправлено: 17.09.25 - 14:49
#2
Цитата:
vofkakst:
Если был участковый, почему не было фиксации факта вырубки?

Он ещё в прошлой статье сказал что мне вас жаль, вы связались не с теми, вам я не смогу помочь.)

Это беда большая, не любят у нас "элита" зелень.
Вкуса у них нету к красоте. Ведь зелень это красиво. Зожы присоединяйтесь) это и кислород, пылесборник, и шумозаборник.



Сорян любители бетона и дешёвого профлиста.

Вот вам соль на рану)



И ваще вот так должны выглядит дома, улицы. С гармонией с природой. Ну нам далеко до этого. Мы 20 лямов тратим на сарай для поста полиции. И тд и тп.

Kairat stayer
* Kairat stayer
Re: Разрешили отрезать ветки, но выпилили целые стволы -...
Отправлено: 17.09.25 - 15:27
#3
Цитата:
Vit:
Ведь зелень это красиво. Зожы присоединяйтесь) это и кислород, пылесборник, и шумозаборник.


В данном случае разбираться следует, несостыковок много, жильцы уверены в незаконности спила деревьев целиком, а нужно было частично - кронировать.

По документам выходит, что разрешение на кронирование было только у ПКСК. Но по факту: спилили не ветки, а деревья, получается использовали разрешение не по назначению. Поэтому «вандализм» действительно на лицо, действия противоречат разрешению. Формально виновной выглядит ПКСК, так как именно на неё оформлено разрешение, однако никаких доказательств нет. На мой взгляд следует выяснить, кто был реально инициатором, частник или ПКСК?

Интересный момент, официальные структуры (отдел ЖКХ и подрядчик по кронированию) заявляют, что никаких работ не проводили. Это значит: ни город, ни их подрядчик ответственности на себя не берут.
Kairat stayer
* Kairat stayer
Re: Разрешили отрезать ветки, но выпилили целые стволы -...
Отправлено: 17.09.25 - 15:36
#4
Цитата:
Vit:
Ведь зелень это красиво...


Я, в 2020 году думал и надеялся, что заинтересованные органы наведут порядок, несмотря на разговоры и обещания - воз и ныне там, ничего особо не продвигается. Чтобы не быть голословным, процитирую самого себя, пожалуйста (05.02.2020 г.):

Kairat stayer: Возможно и надеюсь, что 2020 год будет переломным, в части касающейся организации правильного кронирования деревьев. Чёто, каждый год отдельные лица, общественность поднимает данный проблемный вопрос, в реалиях на мой взгляд особых подвижек и результатов действительно не наблюдается.

Помню в прошлом и позапрошлом годах чиновники говорили специалистов привлекут. При этом, вот эти которые "сами себе режиссёры" неоднократно обоснованно выкладывали фотоматериалы, где согласно рекомендациям специалистов подрядчики должны были окрасить места спилов, однако в отдельных случаях не окрашивали и.т.д.

Ещё помню, что в 2017 году пользователь под ником Adler приводил факт неправильного кронированя, с выкладыванием фотоматериалов.

Подробнее здесь:
Kairat stayer
* Kairat stayer
Разрешили отрезать ветки, но выпилили целые стволы - Законность вырубки деревьев в Костанае выясняют жильцы и госорганы
Отправлено: 17.09.25 - 16:18
#5
Цитата:
vofkakst:
Мне "нравится" эта ситуация - пришел кто-то с бензопилой, спили дерево - и ваще пофиг всем. Я про ЖКХ, полицию, акимат. Никто искать не будет. Если был участковый, почему не было фиксации факта вырубки? Записи ни с одной камеры нет?


Выше отметил, что нестыковок достаточно, формально есть разрешение на кронирование у ПКСК, а по факту целые деревья спилили и никто на себя ответственность не берёт. В конечном результате жильцы потеряли зелёный двор. Участковый инспектор полиции отмечает, якобы полноценное кронирование деревьев не осуществлялось - были частично обрезаны лишь аварийные ветки, а на самом деле, по фото видно, что деревья спилены. Виновных лиц установить моим коллегам очень тяжело будет, на счёт камер видеонаблюдения, скорее всего там их нет.

[Исправлено: Kairat stayer, 17.09.2025 - 17:23]
XML / RSS