Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 11:21
Цитата:
Цитата:
Этого же года, перед выборами.
Одним надо было чтоб я замолчал, другим чтоб правильно что то сказал, третьи меня пихали туда, чтоб был хоть тот, что что то там ляпнет
Ну я ляпнул и ушел, ну их, там у них крыша едет у многих, так спокойней.
Спокойно не дали им лифт наш сдать на металл, сами выбрали лифт, большой такой, наш подъезд объявили вражеским, где живут аж целых 7-8 оппозиционеров, за то что им не отдали старый лифт
Тут уже конечно, пипец что происходило
maxsaf:
Цитата:
Какого года?
Этого же года, перед выборами.
Одним надо было чтоб я замолчал, другим чтоб правильно что то сказал, третьи меня пихали туда, чтоб был хоть тот, что что то там ляпнет
Ну я ляпнул и ушел, ну их, там у них крыша едет у многих, так спокойней.
Спокойно не дали им лифт наш сдать на металл, сами выбрали лифт, большой такой, наш подъезд объявили вражеским, где живут аж целых 7-8 оппозиционеров, за то что им не отдали старый лифт
Тут уже конечно, пипец что происходило
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 11:25
Цитата:
Цитата:
Мне так сразу сородичи и говорили, но я же приехав сюда 4 года назад и никого не зная, сразу хотел делать что то, от нас зависящее, теперь формулировка-видишь что то во дворе мусор там или что то, убери сам, сделай детскую площадку и тд, и не жди никого, у меня вызывает только отвращение.
Для этого оказывается есть специально обученные люди, получающие неплохие зарплаты, а ты за них обязан идти на субботники что ли?
Vit:
Цитата:
Зачем эти нервики на старость лет с этим вашем ОСИ.
Мне так сразу сородичи и говорили, но я же приехав сюда 4 года назад и никого не зная, сразу хотел делать что то, от нас зависящее, теперь формулировка-видишь что то во дворе мусор там или что то, убери сам, сделай детскую площадку и тд, и не жди никого, у меня вызывает только отвращение.
Для этого оказывается есть специально обученные люди, получающие неплохие зарплаты, а ты за них обязан идти на субботники что ли?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 11:27
Зато кое кто за три года купил шикарное новое авто с именными номерами, своему Амирке говорю, станешь таким, будешь каждые три года менять новые авто..
А еще понтуются, что председателем стать не хочет никто, хотят, еще как.
Бабла неучтенного пруд пруди.
А еще понтуются, что председателем стать не хочет никто, хотят, еще как.
Бабла неучтенного пруд пруди.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 11:38
Цитата:
111:А зачем бабушки золотой ключик от шлагбаума? Она че на автомобиле гоняет?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 11:40
Цитата:
да прям. Он просто хотел типа ей, а сам заныкать себе, запасной
Vit:
А зачем бабушки золотой ключик от шлагбаума? Она че на автомобиле гоняет?
А зачем бабушки золотой ключик от шлагбаума? Она че на автомобиле гоняет?
да прям. Он просто хотел типа ей, а сам заныкать себе, запасной
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 11:46
Цитата:
Цитата:
Она скорую через раз вызывает, такси, или сама идет по гололеду во дворе, ломая себе ноги
Vit:
Цитата:
А зачем бабушки золотой ключик от шлагбаума? Она че на автомобиле гоняет?
Она скорую через раз вызывает, такси, или сама идет по гололеду во дворе, ломая себе ноги
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 11:49
Цитата:
Цитата:
Ну да, себе тоже хочу , но за те же 850 рублей, они там аж теряются, сейчас, если в совет дома не введут нужных мне людей, буду требовать ключ, чтобы не платить председателю лишних 19 тысяч тенге
В 90е маржа была 100 процентов, а сейчас выходи более 300?
Тем более деньги от ключей у них лишние более полутора миллионов тенге, после того, как шлагбаум окупился
[Исправлено: 111, 16.09.2025 - 12:50]
maxsaf:
Цитата:
сам заныкать себе, запасной
Ну да, себе тоже хочу , но за те же 850 рублей, они там аж теряются, сейчас, если в совет дома не введут нужных мне людей, буду требовать ключ, чтобы не платить председателю лишних 19 тысяч тенге
В 90е маржа была 100 процентов, а сейчас выходи более 300?
Тем более деньги от ключей у них лишние более полутора миллионов тенге, после того, как шлагбаум окупился
[Исправлено: 111, 16.09.2025 - 12:50]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 16:00
--**1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:46143 Re: «Мы не ковыряемся, брусчатки не было» - Сроки ремонтов...Отправлено: 15.09.25 - 16:35#3 Я в инсте уже отметился--**
---Мне это напомнило , как собачка у каждого куста отмечается
---Мне это напомнило , как собачка у каждого куста отмечается
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 16:04
Цитата:
---
111:
Ну я то русский, у меня дух еще тот.
Ну я то русский, у меня дух еще тот.
---
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 16:09
Цитата:
Цитата:
Нет, ты вот бегаешь так и отмечаешься, а я ставлю там комменты, потому что в Инсте новость у НГ выходит гораздо быстрее и оперативнее, чем это делается тут для нас неспешных стариканов
Гога:
Цитата:
Мне это напомнило , как собачка у каждого кус
Нет, ты вот бегаешь так и отмечаешься, а я ставлю там комменты, потому что в Инсте новость у НГ выходит гораздо быстрее и оперативнее, чем это делается тут для нас неспешных стариканов
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 16:16
Цитата:
---С таким русским мне не по пути
Гога:
111: Ну я то русский, у меня дух еще тот.
111: Ну я то русский, у меня дух еще тот.
---С таким русским мне не по пути
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 16:19
Цитата:
Цитата:
Я тебя просил о пути с тобой?
Уволь меня от этого, у тебя даже на СВО никто не воюет за Россию
Гога:
Цитата:
С таким русским мне не по пути
Я тебя просил о пути с тобой?
Уволь меня от этого, у тебя даже на СВО никто не воюет за Россию
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 20:08
Цитата:
Так а чё ты усир.ся спорил со мной в теме про золотой ключик? Я там именно об этом и говорил.
111:
чтобы не платить председателю лишних 19 тысяч тенге
чтобы не платить председателю лишних 19 тысяч тенге
Так а чё ты усир.ся спорил со мной в теме про золотой ключик? Я там именно об этом и говорил.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.09.25 - 15:32
Цитата:
Тема прикольная. Мне эксперемент про муровьев понравился). А так всё так тонко. Ну и не ново. Много об этом учёные говорят.
П.С Мистика, фантастика это я люблю. Рен - тв огонь)
[Исправлено: Vit, 17.09.2025 - 15:33]
Карачун: Рекомендую посмотреть по части житья до 150-тиВот Посмотрел я. Вернее слушал, включил звук ехал и слушал вместо шансона)
Тема прикольная. Мне эксперемент про муровьев понравился). А так всё так тонко. Ну и не ново. Много об этом учёные говорят.
П.С Мистика, фантастика это я люблю. Рен - тв огонь)
[Исправлено: Vit, 17.09.2025 - 15:33]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать