Отправлено: - 16:18

vofkakst:

Мне "нравится" эта ситуация - пришел кто-то с бензопилой, спили дерево - и ваще пофиг всем. Я про ЖКХ, полицию, акимат. Никто искать не будет. Если был участковый, почему не было фиксации факта вырубки? Записи ни с одной камеры нет?

[Исправлено: Kairat stayer, 17.09.2025 - 17:23]

Цитата:Выше отметил, что нестыковок достаточно, формально есть разрешение на кронирование у ПКСК, а по факту целые деревья спилили и никто на себя ответственность не берёт. В конечном результате жильцы потеряли зелёный двор. Участковый инспектор полиции отмечает, якобы полноценное кронирование деревьев не осуществлялось - были частично обрезаны лишь аварийные ветки, а на самом деле, по фото видно, что деревья спилены. Виновных лиц установить моим коллегам очень тяжело будет, на счёт камер видеонаблюдения, скорее всего там их нет.