maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28693
Все об ИИ
Отправлено: 02.01.25 - 10:32
#16
Цитата:
simkst:
интересно

GPT4o PRO тоже прикольная в голосовом режиме, хочется разговаривать с ней долго, умеет заинтересовать и затянуть.
maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28693
Все об ИИ
Отправлено: 02.01.25 - 10:34
#17
Цитата:
simkst:
Эта пара в бесплатном доступе ( вчера юзал )

Ллама тоже в опенсорсе, их можно локально на компе с мощной видеокартой запускать, в режиме "параноик".
Скачал, установил, отключился от интернета, задал свои секретные вопросы, отформатировал диск.
Kairat stayer
Kairat stayer

Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7475
Все об ИИ
Отправлено: 03.01.25 - 12:22
#18
Цитата:
maxsaf:
Скачал, установил, отключился от интернета, задал свои секретные вопросы, отформатировал диск.


Конспиратор, однако :lol: :lol: :lol: .
simkst
simkst

Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
372
Все об ИИ
Отправлено: 09.01.25 - 20:07
#19
[Исправлено: simkst, 10.01.2025 - 09:34]
maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28693
Все об ИИ
Отправлено: 01.02.25 - 09:26
#20
Двор Марика в Январе :lol:



Gemini 2.0 flash experimental

[Исправлено: maxsaf, 01.02.2025 - 10:27]
maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28693
Все об ИИ
Отправлено: 01.02.25 - 09:35
#21
Саба у себя тоже никак температуру выставить не может, ускоряет приход весны :lol:



Gemini 1.5 flash
TimelessEcho
TimelessEcho

Регистрация:
15.02.25
Сообщений:
5
Все об ИИ
Отправлено: 19.02.25 - 01:22
#22
Да сейчас почти любая нейронка интересная, вопрос в каких задачах. Кому-то и «Шедеврума» для картинок хватает, а мне после Midjourney на него даже и смотреть не хочется
maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28693
Все об ИИ
Отправлено: 24.03.25 - 21:57
#23
Цитата:
TimelessEcho:
Да сейчас почти любая нейронка интересная, вопрос в каких задачах. Кому-то и «Шедеврума» для картинок хватает, а мне после Midjourney на него даже и смотреть не хочется

Ну кинули бы парочку примеров сюда, для сравнения.
maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28693
Все об ИИ
Отправлено: 16.09.25 - 06:35
#24
The Times: протестующие в Непале выбрали главу правительства с помощью ChatGPT

Газета
К
Карачун

Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1792
Все об ИИ
Отправлено: 16.09.25 - 07:56
#25
Когда и если эта дама накосячит, а тут надо учитывать что она работала главой верховного суда что как бы намекает, с кого эти выбиратели через дискорд будут спрашивать? Тоже с чатжпт? :-)
maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28693
Все об ИИ
Отправлено: 16.09.25 - 11:04
#26
Цитата:
Карачун:
Когда и если эта дама накосячит, а тут надо учитывать что она работала главой верховного суда что как бы намекает, с кого эти выбиратели через дискорд будут спрашивать? Тоже с чатжпт?

Пока одна накосячит, в другом месте ещё двоих изберут таким же образом, а там глядишь, и полностью управление всеми вопросами передадим на откуп ИИ.

[Исправлено: maxsaf, 16.09.2025 - 12:05]
К
Карачун

Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1792
Все об ИИ
Отправлено: 16.09.25 - 11:19
#27
Цитата:
maxsaf:
Пока одна накосячит, в другом месте ещё двоих изберут таким же образом, а там глядишь, и полностью управление всеми вопросами передадим на откуп ИИ.

Типа - чатжпт избрал на должность главы правительства....дипсик??! :lol:
simkst
simkst

Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
372
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 10:50
#28
Цитата:
Карачун:
чатжпт избрал на должность главы правительства....дипсик


Qwen3 утверждает,что =

Цитата:
В Казахстане читатели могут организовываться в различные объединения при средствах массовой информации (СМИ) в рамках действующего законодательства,

Возможные формы объединений граждан из числа читателей при СМИ:
Общественные советы при СМИ

Читательские комитеты / клубы читателей


Спросил у ИИ =

Цитата:
Подскажи , можешь ли ты стать главой общественного объединения при газете ?


Qwen3-

Нет, я не могу стать главой общественного объединения при газете — или в любой другой организации. Вот почему:

🔹 Я — искусственный интеллект
Я не являюсь физическим лицом.

У меня нет гражданства, паспорта, юридического статуса.

Я не могу нести ответственность, подписывать документы, участвовать в собраниях или представлять интересы людей официально.

Такие должности (председатель, руководитель, глава) по закону могут занимать только реальные люди, зарегистрированные как граждане и соответствующие требованиям законодательства.
simkst
simkst

Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
372
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 10:54
#29
В продолжение

Вопрос ИИ и его ответ

Цитата:
Какой из топ 10 ИИ ты можешь порекомендовать на должность председателя общественного объединения при газете ?


Qwen3
Спасибо за интересный и юмористический вопрос! 😊

Но, к сожалению, ни один из ИИ — ни ChatGPT, ни Gemini, ни Claude, ни Grok, ни другие — не может быть председателем общественного объединения при газете, даже если он самый популярный или "умный" в мире.

❌ Почему?
Потому что:

ИИ — это программное обеспечение, а не человек.

У них нет гражданства, прав, обязанностей, личной ответственности.

Они не могут подписывать документы, участвовать в собраниях, отвечать за решения или представлять интересы читателей на законных основаниях.

Законодательство Казахстана (как и во всех странах) требует, чтобы руководитель НПО или общественного совета был физическим лицом.
К
Карачун

Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1792
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 11:46
#30
Цитата:
simkst:
В продолжение

А гипотетические ситуации эта машинка обрабатывать может?
Типа: предположим что в законодательство внесены изменения позволяющие ии исполнять функции председателя..." Ну и так далее?
