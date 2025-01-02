Отправлено: - 11:04

Карачун:

Когда и если эта дама накосячит, а тут надо учитывать что она работала главой верховного суда что как бы намекает, с кого эти выбиратели через дискорд будут спрашивать? Тоже с чатжпт?

[Исправлено: maxsaf, 16.09.2025 - 12:05]

Цитата:Пока одна накосячит, в другом месте ещё двоих изберут таким же образом, а там глядишь, и полностью управление всеми вопросами передадим на откуп ИИ.