Отправлено: - 21:18

Стоимость комплекса - 3 420 000 тенге. Или его можно арендовать у карагандинской фирмы «Перспектива» за 452 610 тенге в месяц.

[Исправлено: Vit, 16.09.2025 - 21:18]

[Исправлено: Vit, 16.09.2025 - 21:20]

Цитата:Давайте я куплю, для начала 2-3 комплекса. И вам сдам в аренду по дешевле чем Караганда. Ну Скажем так 352 000 т в месяц. Как вам моё предложение?П.С Ну всё друзья кончилась моя бедная жизнь. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки.