"Выполнить обещание". Названа примерная дата поездки Токаева в Торгайский регион

Отправлено: - 12:09

хотите обижайтесь хотите нет но никто не даст тургаю отделиться

центр делает все чтобы умаслить тамощних активистов и олигархат чтобы не бузили темболее все эти активисты и олигархи в астане давно живут, и им этот тургай нужен как кормушка и рынок а их областное начальство сидящее в костанае не пущает

поэтому центр и рвет одно место чтобы показать как хорошо в костанайской области жить, и дороги и аэропорты итд



хотя по хорошему людей оттуда надо вывозить

туда с любого областного центра как до луны, не доедешь

что там делать если руда кончилась?

зачем там сидеть? ну пусть на фермы вахтовым методом люди ездят а жить там в таких условиях нельзя

ну если кочевали тут люди всю историю незря же, потому что невозможно на этой земле по другому прожить

а тут раз и всех посадили, и зимой там ужас и дороги заметены, и зачем вот так сидеть?