и все мало?

Цитата:Ну вроде же очевидные вещи, хотя возможно судя по никнейму вам всё чаще люди чуть-чуть при памяти встречаются, ну да не суть. Дело не в трц или астыкжане они "страждущим" нафиг не упали как таковые, один черт там купить нечего, равно как и в цуме и в любом другом из имеющихся магазинов. А если что путнее и случится в продаже то во-первых они не определят что это есть путнее за неимением соответствующих навыков и мышления, и хрен они его по деньгам потянут. Тут смысл в "ныть для того чтобы поныть" или по другому "суета ради суеты". Все что угодно лишь бы оправдать свою глупость, лень и прочие пороки. Плюс совершенно глупейшее ощущение "ущербности" от того что у тебя в населённом пункте нет трц как в костанае или, я не знаю, в москве. Причем в этом случае начинает иметь значение сам факт наличия, вне зависимости от того пользуешься ли ты вообще этой хренью и можешь ли без карты хотя бы сказать где она находится.Равно как и с площадками детскими, пример приводил. Оно конечно спасибо, я теперь там подтягиваюсь, но собственно и до этого сам себе сделал турник и подтягивался на нем, ну на площадке может чуть удобнее. Но строили-то её нахрена? Для меня? Мне она постольку поскольку, я не просил. А больше ею по назначению никто не пользуется. Ну алкаши ещё на ней бухают да студенты курить ходят. А сколько их просили эти площадки? Мол-де не развиваются дети через их отсутствие. Так и с трц-ами.