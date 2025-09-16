Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Отправлено: 16.09.25 - 18:02
На площадке между Ледовой ареной и ЦУМом запланировано строительство сразу четырех объектов. Сколько на это планируют потратить денег, пока неизвестно. Эти планы показали акиму области Кумару АКСАКАЛОВУ. Он предложил помочь инвестору.
Отправлено: 16.09.25 - 18:02
Цитата:
Какое точное слово вы подобрали. Прямо впечатлен!!!
Цитата:
Цитата:
Аким области поинтересовался - что с подведением инфратсруктурыновых объектов?
Какое точное слово вы подобрали. Прямо впечатлен!!!
Цитата:
инжинерную
Цитата:
восстаноыил
Re: Большие мечты депутата Казбекова - Спорткомплекс, который...
Отправлено: 16.09.25 - 18:10
Цитата:
Не, ну слово, конечно прикольное, но как?
Молодежь должна оставаться, должна учиться - для этого нужна соответствующая инфратсруктура для развития спорта.
Не, ну слово, конечно прикольное, но как?
Re: Большие мечты депутата Казбекова - Спорткомплекс, который...
Отправлено: 16.09.25 - 20:02
Исправил, спасибо
Re: Большие мечты депутата Казбекова - Спорткомплекс, который...
Отправлено: 17.09.25 - 07:51
В Рудном нехватка ТРЦ? Да что вы говорите! Ну тогда конечно, рядом с ЦУМом ещё один воткнуть обязательно надо, а там и для третьего может место найдется. Отборочные матчи? Только здесь и никак иначе. Нью-Всюки какие-то, чесслово! Осталось аэродром и рейсы из Нью Йорка и Парижу для полноты картины.
Отправлено: 17.09.25 - 08:04
Пока планируете,а там уже огорожено и техника во всю рычит на полную. Все это хорошо конечно, но мой взгляд больше рабочих мест надо создавать, столько молодежь уехала и по заграницам шляется. Я то сижу на т-токе и знаю чем дышит народ, очобенно молодые
Отправлено: 17.09.25 - 08:49
Цитата:
Конечно!!! А вы как думали?
Сначала плакались что детЯм негде играть, понастроили площадок, на которых теперь полтора дяди 40+ мышцу разминают чтобы не застаивалась. детей там по-прежнему нет, но это мелочи. Потом стенали что пойти некуда....простите неверно выразился...сломать нечего, нате вам фонтан и даже три. Теперь рыдают что трц у нас нема. Вы, похоже, совершенно не в курсе чаяний рудничанина.
Цитата:
Даешь больше искусственно созданных рабочих мест, даешь перемалывание ресурсов впустую!!!
Дантист:
Конечно!!! А вы как думали?
Сначала плакались что детЯм негде играть, понастроили площадок, на которых теперь полтора дяди 40+ мышцу разминают чтобы не застаивалась. детей там по-прежнему нет, но это мелочи. Потом стенали что пойти некуда....простите неверно выразился...сломать нечего, нате вам фонтан и даже три. Теперь рыдают что трц у нас нема. Вы, похоже, совершенно не в курсе чаяний рудничанина.
Цитата:
сайлау курманов:
Даешь больше искусственно созданных рабочих мест, даешь перемалывание ресурсов впустую!!!
Re: Большие мечты депутата Казбекова - Спорткомплекс, который...
Отправлено: 17.09.25 - 10:25
Да у нас ЦУМ полуживой стоит, народ не идёт туда, Астыкжан построили недалеко, ещё какой то на выезде в ст. Качар доделывают и все мало? Опять же почему в центре, где и так перегруз по транспорту, при ещё не открытой поликлинике, а потом вообще труба будет. В множестве городов такие центры в корпусах бывших заводов располагаются, на окраинах а наш аким из 22 (точно не помню) микрорайона детский центр убрал, типа бизнес туда не пойдет. Хотя вопрос спорный, если нормальный цент, люди куда хочешь поедут.
Отправлено: 17.09.25 - 11:04
Цитата:
Ну вроде же очевидные вещи, хотя возможно судя по никнейму вам всё чаще люди чуть-чуть при памяти встречаются, ну да не суть. Дело не в трц или астыкжане они "страждущим" нафиг не упали как таковые, один черт там купить нечего, равно как и в цуме и в любом другом из имеющихся магазинов. А если что путнее и случится в продаже то во-первых они не определят что это есть путнее за неимением соответствующих навыков и мышления, и хрен они его по деньгам потянут. Тут смысл в "ныть для того чтобы поныть" или по другому "суета ради суеты". Все что угодно лишь бы оправдать свою глупость, лень и прочие пороки. Плюс совершенно глупейшее ощущение "ущербности" от того что у тебя в населённом пункте нет трц как в костанае или, я не знаю, в москве. Причем в этом случае начинает иметь значение сам факт наличия, вне зависимости от того пользуешься ли ты вообще этой хренью и можешь ли без карты хотя бы сказать где она находится.
Равно как и с площадками детскими, пример приводил. Оно конечно спасибо, я теперь там подтягиваюсь, но собственно и до этого сам себе сделал турник и подтягивался на нем, ну на площадке может чуть удобнее. Но строили-то её нахрена? Для меня? Мне она постольку поскольку, я не просил. А больше ею по назначению никто не пользуется. Ну алкаши ещё на ней бухают да студенты курить ходят. А сколько их просили эти площадки? Мол-де не развиваются дети через их отсутствие. Так и с трц-ами.
Дантист:
Ну вроде же очевидные вещи, хотя возможно судя по никнейму вам всё чаще люди чуть-чуть при памяти встречаются, ну да не суть. Дело не в трц или астыкжане они "страждущим" нафиг не упали как таковые, один черт там купить нечего, равно как и в цуме и в любом другом из имеющихся магазинов. А если что путнее и случится в продаже то во-первых они не определят что это есть путнее за неимением соответствующих навыков и мышления, и хрен они его по деньгам потянут. Тут смысл в "ныть для того чтобы поныть" или по другому "суета ради суеты". Все что угодно лишь бы оправдать свою глупость, лень и прочие пороки. Плюс совершенно глупейшее ощущение "ущербности" от того что у тебя в населённом пункте нет трц как в костанае или, я не знаю, в москве. Причем в этом случае начинает иметь значение сам факт наличия, вне зависимости от того пользуешься ли ты вообще этой хренью и можешь ли без карты хотя бы сказать где она находится.
Равно как и с площадками детскими, пример приводил. Оно конечно спасибо, я теперь там подтягиваюсь, но собственно и до этого сам себе сделал турник и подтягивался на нем, ну на площадке может чуть удобнее. Но строили-то её нахрена? Для меня? Мне она постольку поскольку, я не просил. А больше ею по назначению никто не пользуется. Ну алкаши ещё на ней бухают да студенты курить ходят. А сколько их просили эти площадки? Мол-де не развиваются дети через их отсутствие. Так и с трц-ами.
