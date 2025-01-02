Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Все об ИИ
Все об ИИ
Куратор темы: maxsaf
Все об ИИ
Отправлено: 02.01.25 - 10:32
Цитата:
GPT4o PRO тоже прикольная в голосовом режиме, хочется разговаривать с ней долго, умеет заинтересовать и затянуть.
simkst:
интересно
интересно
GPT4o PRO тоже прикольная в голосовом режиме, хочется разговаривать с ней долго, умеет заинтересовать и затянуть.
Все об ИИ
Отправлено: 02.01.25 - 10:34
Цитата:
Ллама тоже в опенсорсе, их можно локально на компе с мощной видеокартой запускать, в режиме "параноик".
Скачал, установил, отключился от интернета, задал свои секретные вопросы, отформатировал диск.
simkst:
Эта пара в бесплатном доступе ( вчера юзал )
Эта пара в бесплатном доступе ( вчера юзал )
Ллама тоже в опенсорсе, их можно локально на компе с мощной видеокартой запускать, в режиме "параноик".
Скачал, установил, отключился от интернета, задал свои секретные вопросы, отформатировал диск.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 7475
Все об ИИ
Отправлено: 03.01.25 - 12:22
Цитата:
Конспиратор, однако .
maxsaf:
Скачал, установил, отключился от интернета, задал свои секретные вопросы, отформатировал диск.
Скачал, установил, отключился от интернета, задал свои секретные вопросы, отформатировал диск.
Конспиратор, однако .
Все об ИИ
Отправлено: 09.01.25 - 20:07
ㅤ
[Исправлено: simkst, 10.01.2025 - 09:34]
[Исправлено: simkst, 10.01.2025 - 09:34]
Все об ИИ
Отправлено: 01.02.25 - 09:26
Двор Марика в Январе
Gemini 2.0 flash experimental
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2025 - 10:27]
Gemini 2.0 flash experimental
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2025 - 10:27]
Все об ИИ
Отправлено: 01.02.25 - 09:35
Саба у себя тоже никак температуру выставить не может, ускоряет приход весны
Gemini 1.5 flash
Gemini 1.5 flash
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.02.25
- Сообщений:
- 5
Все об ИИ
Отправлено: 19.02.25 - 01:22
Да сейчас почти любая нейронка интересная, вопрос в каких задачах. Кому-то и «Шедеврума» для картинок хватает, а мне после Midjourney на него даже и смотреть не хочется
Все об ИИ
Отправлено: 24.03.25 - 21:57
Цитата:
Ну кинули бы парочку примеров сюда, для сравнения.
TimelessEcho:
Да сейчас почти любая нейронка интересная, вопрос в каких задачах. Кому-то и «Шедеврума» для картинок хватает, а мне после Midjourney на него даже и смотреть не хочется
Да сейчас почти любая нейронка интересная, вопрос в каких задачах. Кому-то и «Шедеврума» для картинок хватает, а мне после Midjourney на него даже и смотреть не хочется
Ну кинули бы парочку примеров сюда, для сравнения.
Все об ИИ
Отправлено: 16.09.25 - 07:56
Когда и если эта дама накосячит, а тут надо учитывать что она работала главой верховного суда что как бы намекает, с кого эти выбиратели через дискорд будут спрашивать? Тоже с чатжпт?
Все об ИИ
Отправлено: 16.09.25 - 11:04
Цитата:
Пока одна накосячит, в другом месте ещё двоих изберут таким же образом, а там глядишь, и полностью управление всеми вопросами передадим на откуп ИИ.
[Исправлено: maxsaf, 16.09.2025 - 12:05]
Карачун:
Когда и если эта дама накосячит, а тут надо учитывать что она работала главой верховного суда что как бы намекает, с кого эти выбиратели через дискорд будут спрашивать? Тоже с чатжпт?
Когда и если эта дама накосячит, а тут надо учитывать что она работала главой верховного суда что как бы намекает, с кого эти выбиратели через дискорд будут спрашивать? Тоже с чатжпт?
Пока одна накосячит, в другом месте ещё двоих изберут таким же образом, а там глядишь, и полностью управление всеми вопросами передадим на откуп ИИ.
[Исправлено: maxsaf, 16.09.2025 - 12:05]
Все об ИИ
Отправлено: 16.09.25 - 11:19
Цитата:
Типа - чатжпт избрал на должность главы правительства....дипсик??!
maxsaf:
Пока одна накосячит, в другом месте ещё двоих изберут таким же образом, а там глядишь, и полностью управление всеми вопросами передадим на откуп ИИ.
Пока одна накосячит, в другом месте ещё двоих изберут таким же образом, а там глядишь, и полностью управление всеми вопросами передадим на откуп ИИ.
Типа - чатжпт избрал на должность главы правительства....дипсик??!
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 10:50
Цитата:
Qwen3 утверждает,что =
Цитата:
Спросил у ИИ =
Цитата:
Карачун:
чатжпт избрал на должность главы правительства....дипсик
чатжпт избрал на должность главы правительства....дипсик
Qwen3 утверждает,что =
Цитата:
В Казахстане читатели могут организовываться в различные объединения при средствах массовой информации (СМИ) в рамках действующего законодательства,
Возможные формы объединений граждан из числа читателей при СМИ:
Общественные советы при СМИ
Читательские комитеты / клубы читателей
Возможные формы объединений граждан из числа читателей при СМИ:
Общественные советы при СМИ
Читательские комитеты / клубы читателей
Спросил у ИИ =
Цитата:
Подскажи , можешь ли ты стать главой общественного объединения при газете ?
Qwen3-
Нет, я не могу стать главой общественного объединения при газете — или в любой другой организации. Вот почему:
🔹 Я — искусственный интеллект
Я не являюсь физическим лицом.
У меня нет гражданства, паспорта, юридического статуса.
Я не могу нести ответственность, подписывать документы, участвовать в собраниях или представлять интересы людей официально.
Такие должности (председатель, руководитель, глава) по закону могут занимать только реальные люди, зарегистрированные как граждане и соответствующие требованиям законодательства.
Qwen3-
Нет, я не могу стать главой общественного объединения при газете — или в любой другой организации. Вот почему:
🔹 Я — искусственный интеллект
Я не являюсь физическим лицом.
У меня нет гражданства, паспорта, юридического статуса.
Я не могу нести ответственность, подписывать документы, участвовать в собраниях или представлять интересы людей официально.
Такие должности (председатель, руководитель, глава) по закону могут занимать только реальные люди, зарегистрированные как граждане и соответствующие требованиям законодательства.
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 10:54
В продолжение
Вопрос ИИ и его ответ
Цитата:
Вопрос ИИ и его ответ
Цитата:
Какой из топ 10 ИИ ты можешь порекомендовать на должность председателя общественного объединения при газете ?
Qwen3
Спасибо за интересный и юмористический вопрос! 😊
Но, к сожалению, ни один из ИИ — ни ChatGPT, ни Gemini, ни Claude, ни Grok, ни другие — не может быть председателем общественного объединения при газете, даже если он самый популярный или "умный" в мире.
❌ Почему?
Потому что:
ИИ — это программное обеспечение, а не человек.
У них нет гражданства, прав, обязанностей, личной ответственности.
Они не могут подписывать документы, участвовать в собраниях, отвечать за решения или представлять интересы читателей на законных основаниях.
Законодательство Казахстана (как и во всех странах) требует, чтобы руководитель НПО или общественного совета был физическим лицом.
Qwen3
Спасибо за интересный и юмористический вопрос! 😊
Но, к сожалению, ни один из ИИ — ни ChatGPT, ни Gemini, ни Claude, ни Grok, ни другие — не может быть председателем общественного объединения при газете, даже если он самый популярный или "умный" в мире.
❌ Почему?
Потому что:
ИИ — это программное обеспечение, а не человек.
У них нет гражданства, прав, обязанностей, личной ответственности.
Они не могут подписывать документы, участвовать в собраниях, отвечать за решения или представлять интересы читателей на законных основаниях.
Законодательство Казахстана (как и во всех странах) требует, чтобы руководитель НПО или общественного совета был физическим лицом.
Все об ИИ
Отправлено: 17.09.25 - 11:46
Цитата:
А гипотетические ситуации эта машинка обрабатывать может?
Типа: предположим что в законодательство внесены изменения позволяющие ии исполнять функции председателя..." Ну и так далее?
simkst:
В продолжение
В продолжение
А гипотетические ситуации эта машинка обрабатывать может?
Типа: предположим что в законодательство внесены изменения позволяющие ии исполнять функции председателя..." Ну и так далее?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать