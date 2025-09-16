Отправлено: - 00:38

Эл-починно:

Хотя могу и сразу как правило заплатить, но зачем. Ведь пока я плачу беспроцентный, 12-ти месячный кредит - инфляция работает на меня. Остальное, как это устроено и кто конкретно платит или теряет, мне не важно.

Добринцофф:

,за тем что бы ценники были одинаковые при оплате безналом и налом у нас бдит государство в лице налогового органа.

Цитата:Отличная мысль!!!предположим, чисто гипотетически, что некто вполне себе может продавать товар по сто единиц за штуку и всё у него в порядке будет с прибылью и всё такое. тут приходит такой тип, из банка или ещё откуда, и говорит а давай "рассрочку беспроцентную" сделаем, то есть это будет самый обычный кредит, но так чтобынифига об этом не догадался. а как это? а так, я даю кредиты под 20% годовых, и с учетом инфляции, и с прибылью своей, а ты на эти 20% поднимаешь цену на свой товар, тогда помимо тебя буду зарабатывать ещё и я, и самое главное!!! покупатель будет вдвойне доволен. в первый раз от самой покупки, во второй от мысли что просто великолепно волокет в финансах и умеет считать деньги. что первое, что второе конечно полнейшая ерунда, радость длится строго до момента когда все кого можно было уже оповещены о факте покупки, и он просто платит 120 за то что мог купить за 100.сия фантазия чисто гипотетическая, все возможные совпадения совершенно случайны.Цитата:и вот казалось бы с .... чего бы вдруг? мож я на дух банки не переношу и не желаю им дополнительную прибыль приносить.