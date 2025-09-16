Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 16:14
Покупателям хотят показать честную цену на товары и услуги. Банки и торговля могут потерять доходы, зато покупатели будут совершать более осознанные покупки.
1
Re: В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на...
Отправлено: 16.09.25 - 16:14
Сделают две цены, одна высокая, другая еще выше
Re: В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на...
Отправлено: 16.09.25 - 17:30
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 17:33
Так и думал что в беспроцентной рассрочки есть подвох. Оказывается мы покупаем автоматически все в кредит с процентами даже если за нал
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 17:51
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 19:51
Наконец-то хоть что то разумное и полезное от правительства .
Каспий подсадил всю страну на проценты и все платят,а что бы у тех кто берёт в расрочку,а кто за нал не возникало лишних вопросов ценник сделали везде одинаковый.
Тот же пресловутый "Каспий ред" банк звонит и навязывает подключите ,подключите всего то 5% зато как у вас продажи увеличаться,но при этом по договору с банком ты не имеешь права продавать за "каспий ред" дороже,а значит автоматически я должен на весь товар накинуть сверху ещё 5%.
Очень надеюсь,что закон примут и тогда я с удовольствием подключу "Каспий ред" и огромными буквами обозначу что за "RED"будет дороже на 5%
Re: В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на...
Отправлено: 16.09.25 - 21:14
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 22:27
какой то бред в самом начале статьи уже. Вместо того, что бы банки подвести под определённые правила, опять простые покупатели должны страдать!? Да и сдача налички в банк или инкассаторские услуги у нас значительно дороже терминалов. Может поэтому у нас тут нет таких проблем?
В Германии часто технику продают по одной цене, причём с рассрочкой на 12 месяцев, цена одинакова. Я часто пользуюсь. Хотя могу и сразу как правило заплатить, но зачем. Ведь пока я плачу беспроцентный, 12-ти месячный кредит - инфляция работает на меня. Остальное, как это устроено и кто конкретно платит или теряет, мне не важно.
Re: В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на...
Отправлено: 16.09.25 - 22:35
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 23:58
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 17.09.25 - 00:03
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 17.09.25 - 00:07
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 17.09.25 - 00:13
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 17.09.25 - 00:14
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 17.09.25 - 00:38
