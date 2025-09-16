НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52569
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 16:14
Покупателям хотят показать честную цену на товары и услуги. Банки и торговля могут потерять доходы, зато покупатели будут совершать более осознанные покупки.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46149
Re: В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на...
Отправлено: 16.09.25 - 16:14
#1
Сделают две цены, одна высокая, другая еще выше
Значит дешевого ничего не будет
Дурят хорошо в голову, кто то почитает, ничего не поймет как я, кивнет и очухается через годик, а уже ценник на хлеб будет как сейчас в некоторых магазинах типа Феслы по 1000 тенге и это будет самая низкая цена за наличку
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1788
Re: В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на...
Отправлено: 16.09.25 - 17:30
#2
Цитата:
По его словам, те, кто платит сразу, фактически субсидируют тех, кто берёт в рассрочку.

А я всё гадаю чего это барином себя беспрестанно ощущаю. А оно вон что!? Оказывается реально с барского плеча нищебродам деньги раздаю
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16907
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 17:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и думал что в беспроцентной рассрочки есть подвох. Оказывается мы покупаем автоматически все в кредит с процентами даже если за нал :lol:
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1788
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 17:51
#4
Цитата:
Vit:
Так и думал что в беспроцентной рассрочки есть подвох.

Ну а как? Как ещё дутый ввп нарисовать? В физическом выражении "пшик" за то на бумажке е.....!!! Вкалываем не покладая. Переложить плитку тротуарную - плюс ввп, чинить одни те же ямы на дорогах каждый год, а некоторые и не по разу на год - жирнющий плюс к ввп, продавать хитровымудрено тнп - вообще в авангарде "показателя". Не только токио вообще всю планету обгоним, и ещё немножко за пределы солнечной системы даже продвинемся. :lol:
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10397
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 19:51
#5
Наконец-то хоть что то разумное и полезное от правительства .
Каспий подсадил всю страну на проценты и все платят,а что бы у тех кто берёт в расрочку,а кто за нал не возникало лишних вопросов ценник сделали везде одинаковый.
Тот же пресловутый "Каспий ред" банк звонит и навязывает подключите ,подключите всего то 5% зато как у вас продажи увеличаться,но при этом по договору с банком ты не имеешь права продавать за "каспий ред" дороже,а значит автоматически я должен на весь товар накинуть сверху ещё 5%.
Очень надеюсь,что закон примут и тогда я с удовольствием подключу "Каспий ред" и огромными буквами обозначу что за "RED"будет дороже на 5%

Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2309
Re: В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на...
Отправлено: 16.09.25 - 21:14
#6
Цитата:
Добринцофф:
Наконец-то хоть что то разумное и полезное от правительства .

Добринцофф, информация в статье про рассрочку, за покупку типа по беспроцентному кредиту.
На розничную торговлю продовольственными (хозяйственными) товарами в магазине, где расплачиваются зарплатными, или кредитными картами (кто оформил кредитную карту) на такую торговлю это не распространяется.
Вы можете своим покупателям, хотя не понятно как это лучше, устно оповещать что за наличные дешевле, тогда будете вести свою бухгалтерию с таким учётом, хотя не сомневаюсь что найдется "поклонник" банка через который вы осуществляете безналичную оплату, что вы нарушили его "правила".
При продаже бытовой техники, заключается договор,проценты по кредиту банку оплачивает продавец,эта стоимость в цене товара.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4650
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 22:27
#7
какой то бред в самом начале статьи уже. Вместо того, что бы банки подвести под определённые правила, опять простые покупатели должны страдать!? :-x Да и сдача налички в банк или инкассаторские услуги у нас значительно дороже терминалов. Может поэтому у нас тут нет таких проблем?

В Германии часто технику продают по одной цене, причём с рассрочкой на 12 месяцев, цена одинакова. Я часто пользуюсь. Хотя могу и сразу как правило заплатить, но зачем. Ведь пока я плачу беспроцентный, 12-ти месячный кредит - инфляция работает на меня. Остальное, как это устроено и кто конкретно платит или теряет, мне не важно. 8-)

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4650
Re: В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на...
Отправлено: 16.09.25 - 22:35
#8
//Покупателям хотят показать честную цену на товары и услуги.//

Это что такое - честная цена?

//Банки и торговля могут потерять доходы,//

Пчёлы против мёда? Ну рассмешили... :lol:
