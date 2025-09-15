Отправлено: - 18:24

Гога:



[Исправлено: Kairat stayer, 16.09.2025 - 19:28]

Цитата:Ниже по ссылке отмечают, что у вас в Краснодаре (25.06.2025Г): Городские власти объяснили, почему стоимость проезда в общественном транспорте кубанской столицы продолжает расти. В управлении цен и тарифов администрации Краснодара сообщили, что повышение цен - это необходимая мера для обеспечения стабильной работы общественного транспорта.В ведомстве уточнили, что большая часть маршрутов в Краснодаре, а именно 87,5%, функционируют по нерегулируемым тарифам. Это означает, что перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда.Тарифы нерегулируемые, 87,5% перевозчиков сами устанавливают цены на проезд, получаются государством не субсидируются. А вы нас учите как жить, как говорит Саба - занавес.Недавно в заметке НГ отмечали: Согласно расчетам, стоимость проезда в Костанае на моем маршруте должна быть 270 тенге, из которых 170 тенге нам акимат возмещает в качестве субсидий, а за детей вообще 200 тенге возмещает, - сказал Мущинский. - У нас специфика такая, что мы вывозим из спальных районов людей утром и вечером...- Нам нужно просто-напросто, как идет в городе повышение стоимости всего, так и нам нужно повысить тариф на проезд в автобусах, - продолжил Виктор Эдвартович. - Сегодня 100 тенге упадет из кармана - некоторые и не поднимутся за ними. Поэтому надо сделать цену проезда 150 тенге. Если мы добавим к цене проезда 50 тенге, то это дополнительные 2 млрд для перевозчика.Подробнее здесь: