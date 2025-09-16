НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Камеры, фиксирующие нарушения ПДД на пешеходных переходах, хотят установить в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
Камеры, фиксирующие нарушения ПДД на пешеходных переходах, хотят установить в Костанае
Отправлено: 16.09.25 - 20:59
С начала года полиция пресекла в областном центре 48 771 нарушение ПДД. В 7 423 случаях нарушителями были пешеходы, 1 772 водителя не уступили дорогу идущим. Ситуацию с безопасностью дорожного движения обсудили на аппаратном совещании.
Читать новость

olegggon
§ olegggon
Re: Камеры, фиксирующие нарушения ПДД на пешеходных переходах,...
Отправлено: 16.09.25 - 20:59
#1
Подземные переходы хоть бы один сделали! При советах, при тогдашнем трафике в 10% от нынешнего, делали. Сейчас потратят миллиарды на камеры, лучше бы на посчитали и сравнили. Надо предупреждать нарушения, а не фиксировать.
юля елиссева
§ юля елиссева
Re: Камеры, фиксирующие нарушения ПДД на пешеходных переходах,...
Отправлено: 16.09.25 - 21:04
#2
Есть же уже работающие Сергеги. Дайте им нормально функционировать. Зачем на новые камеры деньги тратить? Или сэкономленные на на пассажирах автобусов деньги срочно распилить надо?
Vit
§ Vit
Камеры, фиксирующие нарушения ПДД на пешеходных переходах, хотят установить в Костанае
Отправлено: 16.09.25 - 21:18
#3
Цитата:
Стоимость комплекса - 3 420 000 тенге. Или его можно арендовать у карагандинской фирмы «Перспектива» за 452 610 тенге в месяц.

Давайте я куплю, для начала 2-3 комплекса. И вам сдам в аренду по дешевле чем Караганда. Ну Скажем так 352 000 т в месяц. Как вам моё предложение?

П.С Ну всё друзья кончилась моя бедная жизнь. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. ;-)

Нурбанчик
§ Нурбанчик
Re: Камеры, фиксирующие нарушения ПДД на пешеходных переходах,...
Отправлено: 16.09.25 - 21:40
#4
Цитата:
olegggon:
Сейчас потратят миллиарды на камеры, лучше бы на посчитали и сравнили. Надо предупреждать нарушения, а не фиксировать.

+100500!
Дай Бог и Аллах, услышать это в акимате!
абике
§ абике
Re: Камеры, фиксирующие нарушения ПДД на пешеходных переходах,...
Отправлено: 16.09.25 - 22:19
#5
Берегите бюджетные деньги! Ничего страшного, как попадали под авто так и будут попадать!
Vit
§ Vit
Камеры, фиксирующие нарушения ПДД на пешеходных переходах, хотят установить в Костанае
Отправлено: 16.09.25 - 22:31
#6
Цитата:
абике: Берегите бюджетные деньги!
Ага. Разбежались) Вы умножьте 7400 нарушений пешеходов на штраф 7000тенге.получите 51лям. Где еще такой бизнес можно получить при минимальном вложение? Нигде. 8-)
