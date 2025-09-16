НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52569
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 09:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июле этого года на врача-уролога Антона Кистанова с кулаками набросился пациент прямо в приемном покое. Молодой врач потерял сознание, оказался в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой и до сих пор проходит реабилитацию. Что он помнит о том дне и как идет выздоровление, врач рассказал журналистам.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1781
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 09:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так работать некому! А эти мрази ещё и калечат врачей! Дайте этому беспредельщику 10 лет!
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1775
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 09:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорейшего выздоровления и восстановления!

Видите -человечище. Утырок с кулаками - а он его простил и принял извинения.

И все равно -в больнице командует врач, а не пациент. Даже техничка или санитарка может командовать в медучреждении - я так думаю. Никто, ни одна живая душа не имеет права оскорблять медработника. Про побои можно вообще и не говорить. Надеюсь мамкин боец сухарями запасся уже.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1775
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 09:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще хочу пожелать супруге -сил и стойкости, а малышке желаю поскорее увидеть папку, живого и здорового!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28693
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 11:02
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акрос так ждал этого интервью, что врач признает провокацию и пациент отделается лёгким испугом. А врач запамятовал. Да и какой ему интерес против себя свидетельствовать, проще уж ничего вообще не говорить, и так уже достаточно свидетельств для серьезного срока.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46149
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 11:42
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как в автобусах сейчас, давки и все такое и люди бросаются друг на друга
Тут было ровно то же самое, медицинские чиновники сделали все, чтоб врачей теперь тоже ненавидел народ
Потому что не лечат по системе ОСМС
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1775
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 12:10
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У людей атрофируется человеческое.
Злоба и агрессия вместо здравого смысла.

Надеюсь каждому прилетит по заслугам.
А врач -вернётся в семью. К жене и дочурке

А министрам и "новаторам" желаю хорошо продумывать наперед все свои инициативки, чем они могут обернуться. Чтоб не только о бюджетах думали
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7471
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 20:35
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Надо понимать, что многое зависит не от самих врачей. Все искренне хотят помочь. Нет такого, чтобы мы приходили на работу с мыслью навредить человеку. Наоборот, хочется помочь как можно быстрее. Многие сравнивают нашу медицину с европейской или американской, но и там есть свои сложности. В Казахстане же помощь зачастую оказывается оперативнее. Думаю, со временем ситуация будет только улучшаться", - делится своими размышлениями Антон Кистанов.

Антону скорейшего выздоровления, полного восстановления сил и возвращения к любимому делу - оказывать помощь гражданам и спасать жизни. Видно, что он предан своей профессии.

На счёт оперативности всех наших врачей не соглашусь, возможно, много таких как Антон.

Коротко расскажу свою историю: На той неделе был на приёме у платного ревматолога (Сами врачи говорят, что в областную больницу попасть на приём к ревматологу не реально, действительно более месяца ждал, пришлось записаться к частному), МРТ от 29.07.2025 года - отёк костного мозга, воспалительный генез и.т.д. до этого не смог более 3 месяцев попасть к невропатологу по месту жительства в 4 поликлинике. Понятно проблемы с некомплектом врачей в регионе, заметка недавно была.

Так частный ревматолог выписала льготный препарат, которого в 4 поликлинике не было в наличии, неизвестно когда поступит, со слов работников аптеки, в текущем году скорее всего не будет поступления. Далее пишу на ватцап ревматологу (возможно помощник-регистратор, который принимает заявки): Препарата который выписали нет в наличии. Есть ли возможность замены на его аналог или на другой с аналогичным действующим веществом? Или как вариант, по рецепту могу купить за свой счёт? Получаю голосовой ответ - да купить можете.

Сегодня обзвонил сети аптек Фармаком, Биосфера, Забота, Цветная и ряд других, говорят сульфасалазина нет в наличии, давно не поступал. Опять пишу на Ватцап: Пояснил, что нет в аптеках. Есть ли возможность заменить препарат на его аналог или на другой. Ответ - аналога нет. Пишу: Выше же отметил: На другой препарат заменить? Занавес!
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
370
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 20:50
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
сети аптек Фармаком, Биосфера, Забота, Цветная


Аптека по Амангельды ( Российская ) ?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16907
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 21:03
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кайрат - дос. Надо было мне написать какой препарат нужен. Я только что вернулся с Европы. И в аптеках был покупал тоже заказы разные. Привёз бы и тебе.
Ну чуть позже сново поеду. Могу ещё посмотреть китайские аналоги. В Китае.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4650
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 21:16
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Вот что ИИ пишет - //Сульфасалазин можно заменить его прямыми аналогами (дженериками), такими как Салазопирин-EN или Сульфасалазин-ЕН. Также существуют препараты, которые содержат активное вещество 5-аминосалициловую кислоту (5-АСК), являющуюся метаболитом сульфасалазина, например, Месалазин (или его торговые названия Салофальк, Асакол, Пентаса). Выбор заменителя зависит от заболевания и индивидуальных особенностей пациента. Важно: Любая замена сульфасалазина должна производиться только под наблюдением врача, так как необходимо подобрать препарат с учетом вашего диагноза (язвенный колит, болезнь Крона, ревматоидный артрит) и индивидуальной переносимости.//

Здоровья и удачи!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4650
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 21:22
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Занавес!

А в принципе странные у вас врачи. Да ещё и платные. Мне всегда выписывают те медикаменты, которые в аптеке в наличии есть. Ну или которые я в онлайн аптеке заказать могу.

ПС - наши врачи имеют доступ к информации, что в доступе и в какой аптеке. 8-)
В принципе, в онлайн аптеке, я заказываю, только когда в свою под боком ещё раз идти лень, если нет нужного медикамента. А так они его так же заказать могут

[Исправлено: Эл-починно, 16.09.2025 - 22:31]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16907
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 21:31
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно: Мне всегда выписывают те медикаменты, которые в аптеке в наличии есть
Моему бати в поликлинике выписали лекарство которое в казахстане не продаётся и на него нет лицензии. Так нам сказали в аптеке. Потом я ему привёз с России. Вот такие у нас врачи 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4650
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 21:37
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Моему бати в поликлинике выписали лекарство которое в казахстане не продаётся и на него нет лицензии. Так нам сказали в аптеке. Потом я ему привёз с России. Вот такие у нас врачи

Я думаю тут не врачи виноваты, раз они выписали, значит и лицензия должна быть. А скорее аптекарь не образованный. :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS