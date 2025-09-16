Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 09:27
В июле этого года на врача-уролога Антона Кистанова с кулаками набросился пациент прямо в приемном покое. Молодой врач потерял сознание, оказался в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой и до сих пор проходит реабилитацию. Что он помнит о том дне и как идет выздоровление, врач рассказал журналистам.
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 09:27
И так работать некому! А эти мрази ещё и калечат врачей! Дайте этому беспредельщику 10 лет!
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 09:37
Скорейшего выздоровления и восстановления!
Видите -человечище. Утырок с кулаками - а он его простил и принял извинения.
И все равно -в больнице командует врач, а не пациент. Даже техничка или санитарка может командовать в медучреждении - я так думаю. Никто, ни одна живая душа не имеет права оскорблять медработника. Про побои можно вообще и не говорить. Надеюсь мамкин боец сухарями запасся уже.
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 09:42
Еще хочу пожелать супруге -сил и стойкости, а малышке желаю поскорее увидеть папку, живого и здорового!
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 11:02
Акрос так ждал этого интервью, что врач признает провокацию и пациент отделается лёгким испугом. А врач запамятовал. Да и какой ему интерес против себя свидетельствовать, проще уж ничего вообще не говорить, и так уже достаточно свидетельств для серьезного срока.
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 11:42
Это как в автобусах сейчас, давки и все такое и люди бросаются друг на друга
Тут было ровно то же самое, медицинские чиновники сделали все, чтоб врачей теперь тоже ненавидел народ
Потому что не лечат по системе ОСМС
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 12:10
У людей атрофируется человеческое.
Злоба и агрессия вместо здравого смысла.
Надеюсь каждому прилетит по заслугам.
А врач -вернётся в семью. К жене и дочурке
А министрам и "новаторам" желаю хорошо продумывать наперед все свои инициативки, чем они могут обернуться. Чтоб не только о бюджетах думали
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 16.09.25 - 20:35
"Надо понимать, что многое зависит не от самих врачей. Все искренне хотят помочь. Нет такого, чтобы мы приходили на работу с мыслью навредить человеку. Наоборот, хочется помочь как можно быстрее. Многие сравнивают нашу медицину с европейской или американской, но и там есть свои сложности. В Казахстане же помощь зачастую оказывается оперативнее. Думаю, со временем ситуация будет только улучшаться", - делится своими размышлениями Антон Кистанов.
Антону скорейшего выздоровления, полного восстановления сил и возвращения к любимому делу - оказывать помощь гражданам и спасать жизни. Видно, что он предан своей профессии.
На счёт оперативности всех наших врачей не соглашусь, возможно, много таких как Антон.
Коротко расскажу свою историю: На той неделе был на приёме у платного ревматолога (Сами врачи говорят, что в областную больницу попасть на приём к ревматологу не реально, действительно более месяца ждал, пришлось записаться к частному), МРТ от 29.07.2025 года - отёк костного мозга, воспалительный генез и.т.д. до этого не смог более 3 месяцев попасть к невропатологу по месту жительства в 4 поликлинике. Понятно проблемы с некомплектом врачей в регионе, заметка недавно была.
Так частный ревматолог выписала льготный препарат, которого в 4 поликлинике не было в наличии, неизвестно когда поступит, со слов работников аптеки, в текущем году скорее всего не будет поступления. Далее пишу на ватцап ревматологу (возможно помощник-регистратор, который принимает заявки): Препарата который выписали нет в наличии. Есть ли возможность замены на его аналог или на другой с аналогичным действующим веществом? Или как вариант, по рецепту могу купить за свой счёт? Получаю голосовой ответ - да купить можете.
Сегодня обзвонил сети аптек Фармаком, Биосфера, Забота, Цветная и ряд других, говорят сульфасалазина нет в наличии, давно не поступал. Опять пишу на Ватцап: Пояснил, что нет в аптеках. Есть ли возможность заменить препарат на его аналог или на другой. Ответ - аналога нет. Пишу: Выше же отметил: На другой препарат заменить? Занавес!
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 20:50
Цитата:
Аптека по Амангельды ( Российская ) ?
Kairat stayer:
Аптека по Амангельды ( Российская ) ?
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 21:03
Цитата:
Ну чуть позже сново поеду. Могу ещё посмотреть китайские аналоги. В Китае.
Kairat stayer:Кайрат - дос. Надо было мне написать какой препарат нужен. Я только что вернулся с Европы. И в аптеках был покупал тоже заказы разные. Привёз бы и тебе.
Ну чуть позже сново поеду. Могу ещё посмотреть китайские аналоги. В Китае.
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 21:16
Цитата:
Вот что ИИ пишет - //Сульфасалазин можно заменить его прямыми аналогами (дженериками), такими как Салазопирин-EN или Сульфасалазин-ЕН. Также существуют препараты, которые содержат активное вещество 5-аминосалициловую кислоту (5-АСК), являющуюся метаболитом сульфасалазина, например, Месалазин (или его торговые названия Салофальк, Асакол, Пентаса). Выбор заменителя зависит от заболевания и индивидуальных особенностей пациента. Важно: Любая замена сульфасалазина должна производиться только под наблюдением врача, так как необходимо подобрать препарат с учетом вашего диагноза (язвенный колит, болезнь Крона, ревматоидный артрит) и индивидуальной переносимости.//
Здоровья и удачи!
Kairat stayer:
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 21:22
Цитата:
А в принципе странные у вас врачи. Да ещё и платные. Мне всегда выписывают те медикаменты, которые в аптеке в наличии есть. Ну или которые я в онлайн аптеке заказать могу.
ПС - наши врачи имеют доступ к информации, что в доступе и в какой аптеке.
В принципе, в онлайн аптеке, я заказываю, только когда в свою под боком ещё раз идти лень, если нет нужного медикамента. А так они его так же заказать могут
[Исправлено: Эл-починно, 16.09.2025 - 22:31]
Kairat stayer:
А в принципе странные у вас врачи. Да ещё и платные. Мне всегда выписывают те медикаменты, которые в аптеке в наличии есть. Ну или которые я в онлайн аптеке заказать могу.
ПС - наши врачи имеют доступ к информации, что в доступе и в какой аптеке.
В принципе, в онлайн аптеке, я заказываю, только когда в свою под боком ещё раз идти лень, если нет нужного медикамента. А так они его так же заказать могут
[Исправлено: Эл-починно, 16.09.2025 - 22:31]
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 21:31
Цитата:
Эл-починно: Мне всегда выписывают те медикаменты, которые в аптеке в наличии естьМоему бати в поликлинике выписали лекарство которое в казахстане не продаётся и на него нет лицензии. Так нам сказали в аптеке. Потом я ему привёз с России. Вот такие у нас врачи
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 21:37
Цитата:
Я думаю тут не врачи виноваты, раз они выписали, значит и лицензия должна быть. А скорее аптекарь не образованный.
Vit:
Я думаю тут не врачи виноваты, раз они выписали, значит и лицензия должна быть. А скорее аптекарь не образованный.
