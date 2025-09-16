Re: "Память до сих пор не вернулась": история...

"Надо понимать, что многое зависит не от самих врачей. Все искренне хотят помочь. Нет такого, чтобы мы приходили на работу с мыслью навредить человеку. Наоборот, хочется помочь как можно быстрее. Многие сравнивают нашу медицину с европейской или американской, но и там есть свои сложности. В Казахстане же помощь зачастую оказывается оперативнее. Думаю, со временем ситуация будет только улучшаться", - делится своими размышлениями Антон Кистанов.



Антону скорейшего выздоровления, полного восстановления сил и возвращения к любимому делу - оказывать помощь гражданам и спасать жизни. Видно, что он предан своей профессии.



На счёт оперативности всех наших врачей не соглашусь, возможно, много таких как Антон.



Коротко расскажу свою историю: На той неделе был на приёме у платного ревматолога (Сами врачи говорят, что в областную больницу попасть на приём к ревматологу не реально, действительно более месяца ждал, пришлось записаться к частному), МРТ от 29.07.2025 года - отёк костного мозга, воспалительный генез и.т.д. до этого не смог более 3 месяцев попасть к невропатологу по месту жительства в 4 поликлинике. Понятно проблемы с некомплектом врачей в регионе, заметка недавно была.



Так частный ревматолог выписала льготный препарат, которого в 4 поликлинике не было в наличии, неизвестно когда поступит, со слов работников аптеки, в текущем году скорее всего не будет поступления. Далее пишу на ватцап ревматологу (возможно помощник-регистратор, который принимает заявки): Препарата который выписали нет в наличии. Есть ли возможность замены на его аналог или на другой с аналогичным действующим веществом? Или как вариант, по рецепту могу купить за свой счёт? Получаю голосовой ответ - да купить можете.



Сегодня обзвонил сети аптек Фармаком, Биосфера, Забота, Цветная и ряд других, говорят сульфасалазина нет в наличии, давно не поступал. Опять пишу на Ватцап: Пояснил, что нет в аптеках. Есть ли возможность заменить препарат на его аналог или на другой. Ответ - аналога нет. Пишу: Выше же отметил: На другой препарат заменить? Занавес!