Большие мечты депутата Казбекова - Спорткомплекс, который мог бы принять команды Лиги чемпионов по футзалу, строят в Рудном
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52568
Большие мечты депутата Казбекова - Спорткомплекс, который мог бы принять команды Лиги чемпионов по футзалу, строят в Рудном
Отправлено: 16.09.25 - 18:02
На площадке между Ледовой ареной и ЦУМом запланировано строительство сразу четырех объектов. Сколько на это планируют потратить денег, пока неизвестно. Эти планы показали акиму области Кумару АКСАКАЛОВУ. Он предложил помочь инвестору.
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1788
Большие мечты депутата Казбекова - Спорткомплекс, который мог бы принять команды Лиги чемпионов по футзалу, строят в Рудном
Отправлено: 16.09.25 - 18:02
#1
Цитата:
Аким области поинтересовался - что с подведением инфратсруктурыновых объектов?

Какое точное слово вы подобрали. Прямо впечатлен!!! ;-)
Цитата:
инжинерную

Цитата:
восстаноыил 


[Исправлено: Карачун, 16.09.2025 - 19:05]
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1788
Re: Большие мечты депутата Казбекова - Спорткомплекс, который...
Отправлено: 16.09.25 - 18:10
#2
Цитата:
Молодежь должна оставаться, должна учиться - для этого нужна соответствующая инфратсруктура для развития спорта.

Не, ну слово, конечно прикольное, но как?
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2695
Re: Большие мечты депутата Казбекова - Спорткомплекс, который...
Отправлено: 16.09.25 - 20:02
#3
Исправил, спасибо
