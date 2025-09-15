НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52568
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 15.09.25 - 12:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала сентября акимат Костаная оптимизировал целый перечень автобусных маршрутов. Заставил перевозчиков убрать с линий часть машин. Работу транспорта в новых условиях обещали мониторить. Сегодня Марат ЖУНДУБАЕВ рассказал о результатах.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46149
Re: «С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о...
Отправлено: 15.09.25 - 12:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нравится ему с людьми играть
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1117
Re: «С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о...
Отправлено: 15.09.25 - 14:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно надо было не создавать и убрать дармоедов, которые стравливают акимат с населением! У бизнеса есть только цель получить доход любыми путями, а власть должна работать за бюджетные деньги экономно, не транжиря государственные деньги налево и направо, при этом проверяя семь раз, прежде чем выделить какие-то субсидии! После этого должен возникать вопрос у правоохранителей, а почему и кто был заинтересован в выдаче бюджетных денег за перевозку воздуха, и виноват в этом после этого! Власть раздавала налево и направо бюджетные деньги и кроме растраты бюджетных денег ничего не делала! Сейчас взялась за "ум" после окрика главы гос-ва!
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1775
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 15.09.25 - 14:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
стравливают акимат с населением!

У вашего ИИ очень ограниченный словарный запас. Одни и те же слова в каждом после - власть, дармоеды и так далее. Меняется только порядок слов.

По существу - аким собственноручно создает провокационные ситуации. Не экономя средства там, где этого можно избежать, мы урезаем социально-значимые расходы.

Смысл менять прочную брусчатку? Его нет
Смысл менять столбы, которые еще полвека простоят? Его нет

Зато автобусы прям бревно в глазу - и торчит, и мешает, и раздражает.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3860
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 15.09.25 - 15:45
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
вашего ИИ очень ограниченный словарный запас.

тут не ограниченности ИИ дело. Просто боту прописали один промт и дали бесплатную версию ИИ. Прописать новый промт боту не хватает ума. А на платную продвинутую версию ИИ, денег жалко.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1775
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 15.09.25 - 15:57
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
денег жалко.

Экономят бюджет?)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3860
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 15.09.25 - 16:02
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Экономят бюджет?)

естественно, это ведь не переставлять столбы и не плитку перекладывать.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7471
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 16.09.25 - 11:20
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, всем желаю мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
абике:
Давно надо было не создавать и убрать дармоедов...


Дармоедов хватает, они повсюду, некоторые норовят ярлыки всякие вешать. Пока космические ракеты бороздят Вселенную - часть дармоедов усердно бороздят диван!

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12237
Re: «С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о...
Отправлено: 16.09.25 - 15:42
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Ребята с акимата - давайте на недельку хотя бы на работу на автобусе , а не на служебном авто , включая акима ???
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7471
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 16.09.25 - 18:24
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:


Ниже по ссылке отмечают, что у вас в Краснодаре (25.06.2025Г): Городские власти объяснили, почему стоимость проезда в общественном транспорте кубанской столицы продолжает расти. В управлении цен и тарифов администрации Краснодара сообщили, что повышение цен - это необходимая мера для обеспечения стабильной работы общественного транспорта.

В ведомстве уточнили, что большая часть маршрутов в Краснодаре, а именно 87,5%, функционируют по нерегулируемым тарифам. Это означает, что перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда.

Тарифы нерегулируемые, 87,5% перевозчиков сами устанавливают цены на проезд, получаются государством не субсидируются. А вы нас учите как жить, как говорит Саба - занавес.

Недавно в заметке НГ отмечали: Согласно расчетам, стоимость проезда в Костанае на моем маршруте должна быть 270 тенге, из которых 170 тенге нам акимат возмещает в качестве субсидий, а за детей вообще 200 тенге возмещает, - сказал Мущинский. - У нас специфика такая, что мы вывозим из спальных районов людей утром и вечером...- Нам нужно просто-напросто, как идет в городе повышение стоимости всего, так и нам нужно повысить тариф на проезд в автобусах, - продолжил Виктор Эдвартович. - Сегодня 100 тенге упадет из кармана - некоторые и не поднимутся за ними. Поэтому надо сделать цену проезда 150 тенге. Если мы добавим к цене проезда 50 тенге, то это дополнительные 2 млрд для перевозчика.


Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 16.09.2025 - 19:28]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7471
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 16.09.25 - 18:33
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вам такое? Давайте проезд сделаем 200 тенге, действительно, как перевозчик говорит всё дорожает же, рыночные отношения понимаете ли, перевозчикам ещё больше денег перепадёт, не два миллиарда дополнительно (Если будет 150 тенге), а по более. Об этом не подумали товарищи сказочники? :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 16.09.2025 - 19:39]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: simkst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS