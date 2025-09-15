«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 15.09.25 - 12:34
С начала сентября акимат Костаная оптимизировал целый перечень автобусных маршрутов. Заставил перевозчиков убрать с линий часть машин. Работу транспорта в новых условиях обещали мониторить. Сегодня Марат ЖУНДУБАЕВ рассказал о результатах. Читать новость
Давно надо было не создавать и убрать дармоедов, которые стравливают акимат с населением! У бизнеса есть только цель получить доход любыми путями, а власть должна работать за бюджетные деньги экономно, не транжиря государственные деньги налево и направо, при этом проверяя семь раз, прежде чем выделить какие-то субсидии! После этого должен возникать вопрос у правоохранителей, а почему и кто был заинтересован в выдаче бюджетных денег за перевозку воздуха, и виноват в этом после этого! Власть раздавала налево и направо бюджетные деньги и кроме растраты бюджетных денег ничего не делала! Сейчас взялась за "ум" после окрика главы гос-ва!
Ниже по ссылке отмечают, что у вас в Краснодаре (25.06.2025Г): Городские власти объяснили, почему стоимость проезда в общественном транспорте кубанской столицы продолжает расти. В управлении цен и тарифов администрации Краснодара сообщили, что повышение цен - это необходимая мера для обеспечения стабильной работы общественного транспорта.
В ведомстве уточнили, что большая часть маршрутов в Краснодаре, а именно 87,5%, функционируют по нерегулируемым тарифам. Это означает, что перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда.
Тарифы нерегулируемые, 87,5% перевозчиков сами устанавливают цены на проезд, получаются государством не субсидируются. А вы нас учите как жить, как говорит Саба - занавес.
Недавно в заметке НГ отмечали: Согласно расчетам, стоимость проезда в Костанае на моем маршруте должна быть 270 тенге, из которых 170 тенге нам акимат возмещает в качестве субсидий, а за детей вообще 200 тенге возмещает, - сказал Мущинский. - У нас специфика такая, что мы вывозим из спальных районов людей утром и вечером...- Нам нужно просто-напросто, как идет в городе повышение стоимости всего, так и нам нужно повысить тариф на проезд в автобусах, - продолжил Виктор Эдвартович. - Сегодня 100 тенге упадет из кармана - некоторые и не поднимутся за ними. Поэтому надо сделать цену проезда 150 тенге. Если мы добавим к цене проезда 50 тенге, то это дополнительные 2 млрд для перевозчика.
Как вам такое? Давайте проезд сделаем 200 тенге, действительно, как перевозчик говорит всё дорожает же, рыночные отношения понимаете ли, перевозчикам ещё больше денег перепадёт, не два миллиарда дополнительно (Если будет 150 тенге), а по более. Об этом не подумали товарищи сказочники?
