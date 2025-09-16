Отправлено: - 18:16

Стоимость дронов спикер назвать не смогла.

Цитата:С дронами не все так просто, от нескольких тысяч долларов до нескольких миллионовХороший распил!И вообще дроны надо отдать на откуп Дроновым бригадам из числа школьников и студентов, которые все будут докладывать полиции, а это тысячи и десятки тысяч потенциальных дроноводовНа каждое авто по одному дрону в деньТогда штрафами будет охвачен каждый, ошибаются все, всех можно подстеречь в любом местеОсобое внимание пешеходам, а их десятки тысяч, перебегающих дорогу, ездящих не по правилам на самокатах, велосипедистам и мотоциклистам со звукамиШтрафы обязаны платить все!Даже мамочки на колясках, влезающих в автобус, по технике безопасности о переполненном автобусе штрафовать и их и водятелов автобусов!Может тогда хоть наше правительство успокоится..