Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
 
 
NG.kz
20.12.07
Сообщений:
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 16:14
Покупателям хотят показать честную цену на товары и услуги. Банки и торговля могут потерять доходы, зато покупатели будут совершать более осознанные покупки.
Читать новость

111
17.01.12
Сообщений:
Re: В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на...
Отправлено: 16.09.25 - 16:14
Сделают две цены, одна высокая, другая еще выше
Значит дешевого ничего не будет
Дурят хорошо в голову, кто то почитает, ничего не поймет как я, кивнет и очухается через годик, а уже ценник на хлеб будет как сейчас в некоторых магазинах типа Феслы по 1000 тенге и это будет самая низкая цена за наличку
Карачун
23.04.23
Сообщений:
Re: В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на...
Отправлено: 16.09.25 - 17:30
Цитата:
По его словам, те, кто платит сразу, фактически субсидируют тех, кто берёт в рассрочку.

А я всё гадаю чего это барином себя беспрестанно ощущаю. А оно вон что!? Оказывается реально с барского плеча нищебродам деньги раздаю
Vit
09.02.12
Сообщений:
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 17:33
Так и думал что в беспроцентной рассрочки есть подвох. Оказывается мы покупаем автоматически все в кредит с процентами даже если за нал :lol:
Карачун
23.04.23
Сообщений:
В Казахстане хотят отменить беспроцентные рассрочки на товары. Чем это выгодно для потребителей
Отправлено: 16.09.25 - 17:51
Цитата:
Vit:
Так и думал что в беспроцентной рассрочки есть подвох.

Ну а как? Как ещё дутый ввп нарисовать? В физическом выражении "пшик" за то на бумажке е.....!!! Вкалываем не покладая. Переложить плитку тротуарную - плюс ввп, чинить одни те же ямы на дорогах каждый год, а некоторые и не по разу на год - жирнющий плюс к ввп, продавать хитровымудрено тнп - вообще в авангарде "показателя". Не только токио вообще всю планету обгоним, и ещё немножко за пределы солнечной системы даже продвинемся. :lol:
