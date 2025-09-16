НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Помогут ли дроны и левые повороты в профилактике ДТП на дорогах Костаная и области?
 
 
Помогут ли дроны и левые повороты в профилактике ДТП на дорогах Костаная и области?
Отправлено: 16.09.25 - 16:45
Почти 80% аварий зафиксированы на дорогах внутри городов и поселков. Но за чертой населенных пунктов происходят наиболее тяжелые аварии - с начала года в 109 происшествиях погибли 34 человека и пострадали 182. Поэтому в полиции говорят о "системной профилактике".
Михаил
§ Михаил
Re: Помогут ли дроны и левые повороты в профилактике ДТП на...
Отправлено: 16.09.25 - 16:45
#1
Перекресток Рудненская-Гагарина- светофор работает через раз, иногда выдает цветную дискотеку, перекресток Чкалова- Абая- та же история- отключать стали с завидной регулярностью
Re: Помогут ли дроны и левые повороты в профилактике ДТП на...
Отправлено: 16.09.25 - 16:49
#2
Господа жол-половцы! Соблюдайте тоже правила- если вы включаете двухцветную мигалку- действуйте по правилам, если стоите и просто обозначаете себя- делайте это, как положено- одним цветом, потому как непонятно- когда вам уступать дорогу..
Помогут ли дроны и левые повороты в профилактике ДТП на дорогах Костаная и области?
Отправлено: 16.09.25 - 17:10
#3
Цитата:
Михаил:

Если нет экстренности - зачем вообще "люстру" включать? Только с толку сбивает, действительно.
Скорая же - когда не экстренно - без мигалок ездит, и ничего
Re: Помогут ли дроны и левые повороты в профилактике ДТП на...
Отправлено: 16.09.25 - 17:25
#4
Нет не че не поможет.
Мы джигиты, не любим пропускать, 2 секунды подождать, а сразу начинаем фарами моргать, клаксоном дудеть, ртом матерится)

Джентльмены это не про нас 8-)
Таков менталитет :-x тут
Помогут ли дроны и левые повороты в профилактике ДТП на дорогах Костаная и области?
Отправлено: 16.09.25 - 17:53
#5
Цитата:
Vit:
2 секунды подождать

Преувеличиваете)
Мне сегодня сигналили, когда еще красный с жёлтым горел)
