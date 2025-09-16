Re: Помогут ли дроны и левые повороты в профилактике ДТП на...

Отправлено: - 16:49

Господа жол-половцы! Соблюдайте тоже правила- если вы включаете двухцветную мигалку- действуйте по правилам, если стоите и просто обозначаете себя- делайте это, как положено- одним цветом, потому как непонятно- когда вам уступать дорогу..