Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46148
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 11:21
#8896
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Какого года?

Этого же года, перед выборами.
Одним надо было чтоб я замолчал, другим чтоб правильно что то сказал, третьи меня пихали туда, чтоб был хоть тот, что что то там ляпнет
Ну я ляпнул и ушел, ну их, там у них крыша едет у многих, так спокойней.
Спокойно не дали им лифт наш сдать на металл, сами выбрали лифт, большой такой, наш подъезд объявили вражеским, где живут аж целых 7-8 оппозиционеров, за то что им не отдали старый лифт
Тут уже конечно, пипец что происходило
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46148
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 11:25
#8897
Цитата:
Vit:

Цитата:
Зачем эти нервики на старость лет с этим вашем ОСИ.

Мне так сразу сородичи и говорили, но я же приехав сюда 4 года назад и никого не зная, сразу хотел делать что то, от нас зависящее, теперь формулировка-видишь что то во дворе мусор там или что то, убери сам, сделай детскую площадку и тд, и не жди никого, у меня вызывает только отвращение.
Для этого оказывается есть специально обученные люди, получающие неплохие зарплаты, а ты за них обязан идти на субботники что ли?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46148
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 11:27
#8898
Зато кое кто за три года купил шикарное новое авто с именными номерами, своему Амирке говорю, станешь таким, будешь каждые три года менять новые авто..
А еще понтуются, что председателем стать не хочет никто, хотят, еще как.
Бабла неучтенного пруд пруди.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16903
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 11:38
#8899
Цитата:
111:
А зачем бабушки золотой ключик от шлагбаума? Она че на автомобиле гоняет?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28692
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 11:40
#8900
Цитата:
Vit:
А зачем бабушки золотой ключик от шлагбаума? Она че на автомобиле гоняет?

:lol: да прям. Он просто хотел типа ей, а сам заныкать себе, запасной ;-)
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46148
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 11:46
#8901
Цитата:
Vit:

Цитата:
А зачем бабушки золотой ключик от шлагбаума? Она че на автомобиле гоняет?

Она скорую через раз вызывает, такси, или сама идет по гололеду во дворе, ломая себе ноги
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46148
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 11:49
#8902
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
сам заныкать себе, запасной ;-)

Ну да, себе тоже хочу , но за те же 850 рублей, они там аж теряются, сейчас, если в совет дома не введут нужных мне людей, буду требовать ключ, чтобы не платить председателю лишних 19 тысяч тенге
В 90е маржа была 100 процентов, а сейчас выходи более 300?
Тем более деньги от ключей у них лишние более полутора миллионов тенге, после того, как шлагбаум окупился

[Исправлено: 111, 16.09.2025 - 12:50]
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12237
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 16:00
#8903
--**1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:46143 Re: «Мы не ковыряемся, брусчатки не было» - Сроки ремонтов...Отправлено: 15.09.25 - 16:35#3 Я в инсте уже отметился--**


---Мне это напомнило , как собачка у каждого куста отмечается :lol: :lol: :lol: :lol:
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12237
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 16:04
#8904
Цитата:
111:
Ну я то русский, у меня дух еще тот.

--- :lol: :lol: :lol:
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46148
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 16:09
#8905
Цитата:
Гога:

Цитата:
Мне это напомнило , как собачка у каждого кус

Нет, ты вот бегаешь так и отмечаешься, а я ставлю там комменты, потому что в Инсте новость у НГ выходит гораздо быстрее и оперативнее, чем это делается тут для нас неспешных стариканов
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12237
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 16:16
#8906
Цитата:
Гога:
111: Ну я то русский, у меня дух еще тот.

---С таким русским мне не по пути
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46148
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.09.25 - 16:19
#8907
Цитата:
Гога:

Цитата:
С таким русским мне не по пути

Я тебя просил о пути с тобой?
Уволь меня от этого, у тебя даже на СВО никто не воюет за Россию
