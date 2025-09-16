Re: «Пришло время выполнить обещание» - Токаев приедет в...

Отправлено: - 16:13

Там людей практически не осталось, разбежались все кто куда, к чему этот популизм? Там только при советской власти что-то строилось, как только государство по сути ушло, все рухнуло как карточный домик, от большинства сел следа не очталось, только песок