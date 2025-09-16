НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ «Пришло время выполнить обещание» - Токаев приедет в Костанайскую область до конца года
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52567
«Пришло время выполнить обещание» - Токаев приедет в Костанайскую область до конца года
Отправлено: 16.09.25 - 16:13
Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил во время совещания по вопросу уборочной кампании с аграриями Акмолинской области. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие фермеры Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
Читать новость

О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
509
Re: «Пришло время выполнить обещание» - Токаев приедет в...
Отправлено: 16.09.25 - 16:13
#1
Там людей практически не осталось, разбежались все кто куда, к чему этот популизм? Там только при советской власти что-то строилось, как только государство по сути ушло, все рухнуло как карточный домик, от большинства сел следа не очталось, только песок
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46148
Re: «Пришло время выполнить обещание» - Токаев приедет в...
Отправлено: 16.09.25 - 16:17
#2
Не Костанай, не костанайская область, а Торгайский регион.
Теперь наверно там будут наши брусчатку класть ежемесячно?
Повезло же им
