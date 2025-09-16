Отправлено: - 11:25

Vit:



Зачем эти нервики на старость лет с этим вашем ОСИ.

Цитата:Цитата:Мне так сразу сородичи и говорили, но я же приехав сюда 4 года назад и никого не зная, сразу хотел делать что то, от нас зависящее, теперь формулировка-видишь что то во дворе мусор там или что то, убери сам, сделай детскую площадку и тд, и не жди никого, у меня вызывает только отвращение.Для этого оказывается есть специально обученные люди, получающие неплохие зарплаты, а ты за них обязан идти на субботники что ли?