Re: "Память до сих пор не вернулась": история...

Отправлено: - 09:37

Скорейшего выздоровления и восстановления!



Видите -человечище. Утырок с кулаками - а он его простил и принял извинения.



И все равно -в больнице командует врач, а не пациент. Даже техничка или санитарка может командовать в медучреждении - я так думаю. Никто, ни одна живая душа не имеет права оскорблять медработника. Про побои можно вообще и не говорить. Надеюсь мамкин боец сухарями запасся уже.