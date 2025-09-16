НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
NG.kz
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
16.09.25 - 09:27
В июле этого года на врача-уролога Антона Кистанова с кулаками набросился пациент прямо в приемном покое. Молодой врач потерял сознание, оказался в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой и до сих пор проходит реабилитацию. Что он помнит о том дне и как идет выздоровление, врач рассказал журналистам.
Читать новость

С
Сабыр
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
16.09.25 - 09:27
И так работать некому! А эти мрази ещё и калечат врачей! Дайте этому беспредельщику 10 лет!
v
vofkakst
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
16.09.25 - 09:37
Скорейшего выздоровления и восстановления!

Видите -человечище. Утырок с кулаками - а он его простил и принял извинения.

И все равно -в больнице командует врач, а не пациент. Даже техничка или санитарка может командовать в медучреждении - я так думаю. Никто, ни одна живая душа не имеет права оскорблять медработника. Про побои можно вообще и не говорить. Надеюсь мамкин боец сухарями запасся уже.
v
vofkakst
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
16.09.25 - 09:42
Еще хочу пожелать супруге -сил и стойкости, а малышке желаю поскорее увидеть папку, живого и здорового!
maxsaf
maxsaf
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
16.09.25 - 11:02
Акрос так ждал этого интервью, что врач признает провокацию и пациент отделается лёгким испугом. А врач запамятовал. Да и какой ему интерес против себя свидетельствовать, проще уж ничего вообще не говорить, и так уже достаточно свидетельств для серьезного срока.
1
111
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
16.09.25 - 11:42
Это как в автобусах сейчас, давки и все такое и люди бросаются друг на друга
Тут было ровно то же самое, медицинские чиновники сделали все, чтоб врачей теперь тоже ненавидел народ
Потому что не лечат по системе ОСМС
v
vofkakst
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
16.09.25 - 12:10
У людей атрофируется человеческое.
Злоба и агрессия вместо здравого смысла.

Надеюсь каждому прилетит по заслугам.
А врач -вернётся в семью. К жене и дочурке

А министрам и "новаторам" желаю хорошо продумывать наперед все свои инициативки, чем они могут обернуться. Чтоб не только о бюджетах думали
