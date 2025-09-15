Re: «С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о...

Отправлено: - 14:28

Давно надо было не создавать и убрать дармоедов, которые стравливают акимат с населением! У бизнеса есть только цель получить доход любыми путями, а власть должна работать за бюджетные деньги экономно, не транжиря государственные деньги налево и направо, при этом проверяя семь раз, прежде чем выделить какие-то субсидии! После этого должен возникать вопрос у правоохранителей, а почему и кто был заинтересован в выдаче бюджетных денег за перевозку воздуха, и виноват в этом после этого! Власть раздавала налево и направо бюджетные деньги и кроме растраты бюджетных денег ничего не делала! Сейчас взялась за "ум" после окрика главы гос-ва!