≡ Казахстанцев освободили от оплаты за участки с дефектами на платных дорогах
 
 
Казахстанцев освободили от оплаты за участки с дефектами на платных дорогах
Отправлено: 16.09.25 - 08:23
С 15 сентября 2025 года в Казахстане изменились правила оплаты на платных автодорогах республиканского значения. Как сообщает Минтраспорта, теперь водители освобождаются от платы за километры с дефектами, которые мешают безопасному и комфортному движению.
Re: Казахстанцев освободили от оплаты за участки с дефектами на...
Отправлено: 16.09.25 - 08:23
Шляпа какая то)
На 100км платки не бывает дефектным отрезок в 5 км. Обычно он весь дефектный. Любую платку-автобанку возми.

Там на всей дороге стоят ловушки, разогнался и упс трамплин, разогнался упс яма.

Эти ловушки как раз самые
коварные. И пока они не устранены, она должна быть бесплатной.)

А устранить их все можно то за неделю . А они годами живут и разрастаются по дорогам.
:-x
Re: Казахстанцев освободили от оплаты за участки с дефектами на...
Отправлено: 16.09.25 - 08:42
Так может сначала дороги нужно было привести в соответствие с требованиями к платным дорогам, а уже потом делать такие жесты доброй воли? Едешь по разбитой дороге, которая вдруг стала платной, и тут бац - вот за этот кусок можете не платить, так и быть. Смехота
