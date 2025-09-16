Отправлено: - 08:23

Шляпа какая то)На 100км платки не бывает дефектным отрезок в 5 км. Обычно он весь дефектный. Любую платку-автобанку возми.Там на всей дороге стоят ловушки, разогнался и упс трамплин, разогнался упс яма.Эти ловушки как раз самыековарные. И пока они не устранены, она должна быть бесплатной.)А устранить их все можно то за неделю . А они годами живут и разрастаются по дорогам.